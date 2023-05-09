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Работы по капремонту прошли почти на 800 МКД в Нижегородской области в 2022 году

18 мая 2023 18:58  [101] Экономика

В Нижегородской области в 2022 году был выполнен капитальный ремонт на 771 многоквартирном доме на общую сумму 4,4 млрд рублей.

Данная информация прозвучала на заседании комитета по ЖКХ и ТЭК нижегородского Заксобрания под председательством Владимира Беспалова.

В частности, в минувшем году удалось выполнить 1755 видов работ. В их числе ремонт инженерных систем, кровель, подвальных помещений, фундамента, лифтового оборудования.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в 2022 году выросла на 3,1% в сравнении с 2021 годом и составила 95,6%.

В 2023 и 2024 году в Нижегородской области будет реализована большая программа по замене 2400 лифтов. Кроме того, в планах на 2023 год капитальный ремонт крыш и фасадов объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и Арзамасе, на эти цели предусмотрено 500 млн рублей.

"Сегодня на заседании комитета мы подробно обсудили отчет о деятельности Фонда капитального ремонта. С учетом высказанных депутатами предложений, замечаний и вопросов приняли решение вернуться к обсуждению отчета еще раз перед тем, как вынести его на рассмотрение Законодательного Собрания в июне. В прошлом году в регионе был выполнен большой объем работ, в предстоящие два года по инициативе губернатора предстоит реализация серьезной программы по замене лифтов. Вместе с тем, важнейшим вопросом, который необходимо решать, является необходимость формирования программы капитального ремонта, исходя из фактического технического состояния домов. Проработкой данной темы мы занимаемся на региональном уровне, она рассматривается и на федеральном уровне. Важно, чтобы дома, нуждающиеся в срочном капремонте, были включены в программу на ближайшую перспективу", - рассказал Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что около 1 млрд рублей выделено на замену лифтов в МКД Нижегородской области в 2023 году. Напомним также, что капремонт на сумму 2,47 млрд рублей пройдёт в 167 многоквартирных домах Нижнего Новгорода в 2023 году.

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Теги:
ЖКХ Законодательное собрание
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