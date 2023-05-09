Капремонт завершён уже в 1311 школах страны Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Из 1530 школ, запланированных к капремонту по всей стране, по 1525 объектам заключены контракты, сообщил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на федеральном штабе с Минпросвещения и регионами.

Он также сообщил, что капремонт сегодня завершен уже в 1311 школах. Еще 461 здание отремонтировано за счет средств региональных бюджетов.

Также на федеральном штабе обсудили реализацию программы по строительству образовательных учреждений. В целом по стране в рамках программы в этом году должны быть сданы 415 новых школ на 280 тысяч мест.

Министр просвещения Сергей Кравцов обозначил риски по срыву сроков завершения строительства школ и детсадов в ряде регионов. В зоне риска по строительству школ – Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Оренбургская области, Республики Коми и Марий Эл.

"Пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – это Президентская инициатива и важнейшая часть народной программы партии. Эти школы ждут люди. Необходимо вернуть работы в плановые рамки и вовремя сдать объекты. Сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в школу", – подчеркнул Андрей Турчак.

В "красной" зоне в Коми школа № 3 в Сыктывкаре и школа в микрорайоне Емваль в Сыктывкаре. По одной из них строительная готовность 0%, по второй – 15%. На строительство школы № 3 требуется дополнительное финансирование – 411 млн рублей, которые республика выделить не может.

Андрей Турчак назвал ситуацию со строительством школ в Коми "управленческим параличом".

"Деньги можно вернуть, объект можно убрать, а дети, куда пойдут учиться? Вы же не для отчета, не для галочки это делаете. Не для того, чтобы из таблицы из "красной зоны" уйти в "зеленую". Сергей Сергеевич (Кравцов – прим.ред), просьба: собраться с участием наших представителей федерального штаба. Коллеги, передайте главе Республики, собирайте свою управленческую команду и приезжайте в Москву. Вместе с главой", – подчеркнул секретарь Генсовета.

Также вместе с Сергеем Кравцовым он проведет выездное совещание по капремонту и строительству школ в Калининградской области. Регион находится в "красной" зоне по 5 объектам. По двум проводятся проектные работы, три – должны быть сданы в этом году, но уже идет нарушение сроков. Минпросвещения предложило области вернуть средства федерального бюджета по этим объектам.

"Нам не деньги нужны, нам нужны школы. У меня есть предложение собрать всю команду, тех, кто по концессии работает, и в Калининградскую область сделать такой же визит, как в Дагестан. Губернатора предупредите, что у нас будет выезд по объектам", - сказал он.

В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов держать на личном контроле завершение работ по всем объектам.

Напомним, программа капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде "Единой России" в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ - от проекта до приемки - контролируют родительские штабы, которые "Единая Россия" и Минпросвещения сформировали в регионах.

В Нижегородской области в федеральную программу на данный момент вошли 10 школ. На следующий плановый период 2024-2025 гг. регион подал заявку еще на 11 образовательных учреждений.

Как ранее отметил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин сфера образования – это точка роста для всего региона, ей уделяется особое внимание, и эти объекты находятся на особом контроле. Для его осуществления за каждым объектом закреплены депутаты всех уровней, также привлечены родители. Родители подключаются и к вопросам оформительских элементов в уже отремонтированных школах, проходят конкурсы на лучший дизайн-проект.

Кроме того, в Нижегородской области продолжается региональная программа капремонта образовательных учреждений.