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Бизнес

Победителей премии "Лидеры инвестиций" наградили в Нижегородской области

19 мая 2023 09:55  [186] Бизнес

В Нижнем Новгороде в пакгаузах на Стрелке 18 мая прошёл форум "Лидеры инвестиций", организованный Корпорацией развития Нижегородской области. На нём прошло награждение победителей одноимённой премии.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, на премию было подано 70 заявок в пяти номинациях от 50 компаний и 20 муниципальных образований. Лучшие проекты определяло деловое сообщество региона, учитывая объём инвестиций, масштабность проекта и его социальную значимость для района, города или области.

Кроме того, Нижегородский областной информационный центр организовал народное голосование за самые социально важные инвестпроекты. Так, на сайте газеты "Нижегородская правда" жители региона выбирали инициативы, которые делают жизнь более комфортной, влияют на качество жизни, а также решают насущные проблемы.

Награды лауреатам вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он отметил, что в регионе реализуется всё больше достойных, важных проектов.

"Растущее число участников мероприятия является одним из главных показателей улучшения инвестиционной привлекательности региона", - подчеркнул губернатор.

Победителями премии стали следующие проекты:

  • "Лучшее ESG-ориентированный инвестпроект года" - модернизация мачтового факела и строительство факельной системы закрытого типа "Сибур-Кстово";
  • "Инновационный проект года" - проект по разработке системы мониторинга инновационного процесса производства функционализированных полимеров компании "Окапол";
  • "Лучшая кадровая стратегия" - "Группа ГАЗ";
  • "Муниципалитет-лидер инвестиций" - Воскресенский округ (в подноминации "до 18 тысяч жителей"), Выкса (среди округов с населением свыше 18 тысяч жителей) и Дзержинск (из числа округов-номинантов Нижегородской агломерации);
  • в номинации "Инвестор года" - выбраны четыре победителя в подноминациях по количеству инвестиций: ООО "Ателье Гончарова" с проектом по созданию производства духовых музыкальных инструментов (от 10 млн до 50 млн рублей), "Группа компаний Персона" за новый многопрофильный медицинский центр (от 50 млн до 400 млн рублей), "Племзавод им. Ленина" за проект по созданию роботизированной фермы на 835 голов в г.о.г. Бор (от 400 млн до 2 млрд рублей), проект "Нижегородский молочный завод №1" УК "Шахунское молоко" (свыше 2 млрд рублей).

Также были вручены спецпремии от Корпорации развития Нижегородской области.

Лучшим инвестпроектом в области импортозамещения стало производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей ООО "Руссилика" (резидент ОЭЗ "Кулибин".

В номинации "Инвестиционное начинание" наградили ООО "Никитино" с проектом по разведению молочного крупного рогатого скота и производству сырого молока.

За вклад в развитие моногорода отмечено ООО "Лига" из Павлова.

В номинации "Люди выбирают", где победитель определялся народным голосованием, лучшим стал проект по модернизации трамвайной сети: за него проголосовали 2754 человек.

На втором месте оказался проект по строительству новых школ в Нижегородской области: за него свои голоса отдал 2131 нижегородец.

На третьем месте — Ледовая Арена на Стрелке: этот проект получил 2011 голосов.

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Теги:
Инвестиции Награждение Премия
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