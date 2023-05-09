Полицейский из Арзамаса организовал подпольную мастерскую по переделке оружия Происшествия

Полицейский из Арзамаса организовал подпольную мастерскую по переделке оружия Фото: УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области совместно с оперативниками отдела собственной безопасности нижегородского ГУ МВД задержали в Арзамасе сотрудника полиции, который у себя дома организовал мастерскую по переделке боевого оружия из охолощённых, сигнальных и травматических аналогов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности по региону.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области уточнили, что задержанный являлся сотрудником специального приёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.

Согласно информации, необходимые для переделки комплектующие, в том числе для патронов, он покупал через интернет, находя их на тематических форумах и в соцсетях.

Также было установлено, что мужчина изготавливал оружие конкретного калибра, на которое у него имелось разрешение, чтобы не вызывать лишних подозрений к своей деятельности.

Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы.

Как подчеркнули в ГУ МВД, при подтверждении вины, полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.