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Общество

Депутаты Гордумы обсудили меры по ликвидации второй смены в школах Нижнего Новгорода

19 мая 2023 12:36  [71] Общество

Депутаты Гордумы в рамках заседания постоянной комиссии по социальной политике обсудили меры по ликвидации второй смены в школах Нижнего Новгорода.

Замдиректора департамента образования Марина Гладышева сообщила, что сейчас строятся школа на 1225 мест в мкрн Новая Кузнечиха и пристрой на 400 мест к школе №117. Кроме того, определяется площадка под строительство нового здания к школе № 118, а в пристрой к школе №168 уже закупается оборудование.

Также уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство пристроя на 500 мест к школе №103.

Документация на строительство пристроев к школам №121 (на 400 мест), №134 (на 700 мест), №55 (на 700 мест) и школы в пос. Берёзовая Пойма (на 216 мест) находится в разработке. Также в текущем году планируется подготовить документацию по пристроям к школам № 106, № 183, № 126 и 82.

Для ликвидации второй смены в Ленинском районе была проведена реорганизация образовательных учреждений - в частности, к школе № 123 была присоединена школа №99, а к школе № 160 - здание ЦДТ Ленинского района на ул. Паскаля, 9а.

При этом депутаты предложили ещё более увеличить темпы работ по ликвидации второй смены в школах города.

Замглавы города Леонид Стрельцов, прокомментировал, что в микрорайонах, где есть подходящие земельные участки, строятся новые школы, за неимением свободных территорий - делаются пристрои. Причём проектирования такого большого количества пристроев не было никогда.

Также депутаты обсудили тему обеспечение антитеррористической защищённости образовательных учреждений Нижнего Новгорода в 2023-2024 учебном году.

Согласно информации, на мероприятия по антитеррористической безопасности школ и детсадов в городском бюджете заложено 535 млн рублей, дополнительно будет выделено ещё 40 млн рублей на установку ограждений.

Турникеты к настоящему времени установили уже в 74% муниципальных общеобразовательных организациях.

Председатель постоянной комиссии по соцполитике Инна Ванькина добавила, что ей поступают жалобы от жителей, которые не могут попасть в школы и вынуждены ждать детей на улице.

"К сожалению, не все родители осознают серьёзность принимаемых руководством школ и департаментом образования превентивных мер для обеспечения безопасности детей. В этой связи считаю, что необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы снять возникшее недопонимание", – отметила Инна Ванькина.

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Теги:
Гордума Школы
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