Нижегородское "Заречье" взяло "серебро" Суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба"

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На этой неделе в Казани прошёл Суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба", в котором приняли участие 16 команд мальчишек со всей России. Награждение победителей состоялось 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.
Команды в упорной борьбе выясняли, кто достоин кубков Континентальной детской хоккейной лиги. Сначала ребята стали лучшими в своих городах, затем в регионах, после чего одолели соперников в рамках своих дивизионов. Титулы сильнейших разыгрывались в четырёх возрастных категориях.
Нижегородскую область представлял клуб из Нижнего Новгорода "Заречье". Команда тренируется под руководством Виталия и Дмитрия Воронцовых.
В категории 2006-2007 г.р. ребята стали серебряными призёрами, уступив ХК "Ярославич" из Ярославской области.
Напомним, в прошлом году на "Золотой шайбе" команда "Темп" из Первомайска стала победителем Суперкубка в возрастной категории 2005-2006 г.р., а ХК "Кстово" занял третье место в группе 2009-2010.
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