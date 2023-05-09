Нижегородское "Заречье" взяло "серебро" Суперфинала всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" Спорт

Фото: vk.com/kidshockeyleague

На этой неделе в Казани прошёл Суперфинал всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба", в котором приняли участие 16 команд мальчишек со всей России. Награждение победителей состоялось 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Команды в упорной борьбе выясняли, кто достоин кубков Континентальной детской хоккейной лиги. Сначала ребята стали лучшими в своих городах, затем в регионах, после чего одолели соперников в рамках своих дивизионов. Титулы сильнейших разыгрывались в четырёх возрастных категориях.

Нижегородскую область представлял клуб из Нижнего Новгорода "Заречье". Команда тренируется под руководством Виталия и Дмитрия Воронцовых.

В категории 2006-2007 г.р. ребята стали серебряными призёрами, уступив ХК "Ярославич" из Ярославской области.

Напомним, в прошлом году на "Золотой шайбе" команда "Темп" из Первомайска стала победителем Суперкубка в возрастной категории 2005-2006 г.р., а ХК "Кстово" занял третье место в группе 2009-2010.