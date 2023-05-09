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Экономика

Нижегородская область получит бюджетные кредиты на строительство дорог

19 мая 2023 13:24  [100] Экономика

Нижегородская область получит средства на опережающую реализацию дорожных проектов. Соответствующее предложение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Макаров.

В частности, поддержано выделение в 2023 году бюджетных кредитов в целях опережающего строительства в объеме более 8,3 млрд рублей на строительство участка автомобильной дороги в Нижнем Новгороде от улицы Академика Сахарова до пересечения с улицей Генерала Ивлиева, строительство дороги от р.п. Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1, реконструкция участка автодороги Владимир — Муром — Арзамас со строительством путепровода. Также средства будут направлены на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений.

"Грамотный подход к работе позволяет Нижегородской области действовать с опережением и досрочно привлекать федеральные средства. Чем ответственнее регион работает с федеральными средствами, тем быстрее жители ощутят реальный результат работы, тем более что средства выделяются на дороги, состояние которых всегда в центре внимания", - сказал Андрей Макаров.

Также комиссия поддержала выделение в 2023 году лимитов специальных казначейских кредитов на реализацию мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования в размере 1,1 млрд рублей.

"Нижегородская область реализует целый ряд проектов по обновлению общественного транспорта и развитию дорожной инфраструктуры. Главное – это комфорт и скорость передвижения для пассажиров. Мы очень слаженно работаем с федеральными органами власти, для того чтобы как можно быстрее добиться результата", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, ранее Глеб Никитин в ходе рабочей встречи представил президенту России Владимиру Путину инфраструктурные проекты, реализуемые в регионе. Нижегородская область стала одним из пилотных регионов, получивших одобрение на выделение инфраструктурных бюджетных кредитов.

"Хотел поблагодарить за то, что Вы поддержали такой инструмент, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Мы оказались регионом-лидером и по объему, и по срокам реализации проектов по инфраструктурным бюджетным кредитам. Еще в 2021 году первый транш был получен. В общем и целом правительственной комиссией одобрены проекты на 107 миллиардов рублей", - сказал Глеб Никитин.

"Вы активно себя повели, вовремя среагировали", - отметил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году получила 18,9 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита.

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Теги:
Бюджет Глеб Никитин
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