Глеб Никитин провел рабочую встречу с нижегородским бизнес-омбудсменом Павлом Солодким Политика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Глеб Никитин провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам предпринимателей в Нижегородской области Павлом Солодким.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на встрече были рассмотрены основные вопросы, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям.

По словам нижегородского бизнес-омбудсмена, число предпринимателей в регионе продолжает оставаться стабильным, несмотря на сложности минувшего года. Так, ряд нижегородских компаний уже смогли найти новые рынки сбыта, наладить кооперацию с партнерами из стран Азии и Ближнего Востока.

"Вы активно участвовали в заседаниях координационного штаба, в заседаниях оперштабов, вносили предложения в план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития области в условиях внешнего санкционного давления. Ряд предложений мы приняли. Наше взаимодействие здесь продуктивное, и я рассчитываю, что оно продолжится в том же ключе", - сказал Глеб Никитин в ходе встречи с Павлом Солодким.

Всего в 2022 году аппаратом Уполномоченного проведено порядка 1500 консультаций для нижегородских предпринимателей. Было рассмотрено и взято в работу 335 жалоб. Из них 91% обращений касался административных дел, а 9% - уголовных. Павел Солодкий отметил, что такие дела достаточно сложны в рассмотрении и могут длиться несколько лет. Системные проблемы предпринимателей позволяют обнаружить недочеты в действующем законодательстве и дают основания для их корректировки.

Также глава региона и бизнес-омбудсмен обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности региона и создания комфортных условий ведения бизнеса действующим и потенциальным инвесторам.

Так, уполномоченный предложил установить мораторий на изменение кадастровой стоимости земельных участков, необходимых для реализации инвестиционных проектов.

Павел Солодкий также затронул тему сохранения объектов культурного наследия региона. Он выразил уверенность, что после принятия ряда поправок в действующие региональные нормативные акты предприниматели начнут более активно делать инвестиции в восстановление ОКН.

"Глеб Сергеевич всегда демонстрирует свою открытость к прямому диалогу и обсуждению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели нашего региона. Благодаря его личному участию удалось решить ряд серьезных вопросов – таких, как, например, переход на одноставочный тариф на холодную воду в 2022 году, который значительно снизил расходы бизнеса на коммунальные услуги. Также губернатор взял под личный контроль взаимодействие с федеральными контрольно-надзорными органами, что дало заметный результат по уменьшению количества проверок и штрафов. В целом хочу отметить, что предыдущий год принес российскому бизнесу серьезные испытания, но благодаря активной позиции правительства их удалось минимизировать", - отметил Павел Солодкий по итогам встречи.

Уполномоченный поблагодарил Глеба Никитина за поддержание прямого диалога с бизнес-сообществом региона, проведение регулярных встреч с предпринимателями. Открытость областного правительства, по мнению бизнес-омбудсмена, способствует росту доверия бизнеса к власти, что напрямую сказывается на предпринимательской активности.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области подвел итоги работы экспертов pro bono в 2022 году.