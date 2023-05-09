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Общество

Отделение РДДМ "Движение первых" появилось на базе нижегородской "Школы 800"

19 мая 2023 17:16  [71] Общество
Фото: Нижегородское отделение “Движения первых”

Фото: Нижегородское отделение “Движения первых”

Первичное отделение РДДМ "Движение первых" торжественно открыли в "Школе 800" Нижнего Новгорода.

В церемонии приняли министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, директор "Школы 800" Марк Сартан и заместитель председателя совета регионального отделения "Движения первых" Динара Айзаттулина.

Учащиеся из "Школы 800" стали участниками РДДМ и получили возможность  участвовать в акциях и проектах "Движения первых".

Кроме того, ребята смогут предлагать и реализовывать собственные проекты по 12-ти направлениям: наука и технологии, культура и искусство, добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, медиа и коммуникации, экология и охрана природы и другие.

"Молодежь – это наше будущее, но это будущее не где-то далеко, оно совсем рядом. Не нужно ждать, прямо сейчас начинайте новое, воплощайте свои мечты! И тогда наше общее будущее будет отличным. И будьте, пожалуйста, счастливы! Счастье складывается из того, что вы занимаетесь любимым делом, вам нравится место, в котором вы находитесь, а рядом с вами такие же, как и вы, увлеченные люди. Все это есть в "Движении первых", главный принцип которого заключается в том, чтобы проявлять инициативу и делать что-то вместе", - отметила Светлана Ануфриева.

"Девиз нашей школы: счастье – учиться. И в этом мы идейно совершенно совпадаем с "Движением первых". Желаю нашим ребятам быть не только первыми, но и единственными, яркими, уникальными личностями. Будьте лидерами, будьте первыми в поиске тех возможностей, которые дает вам и школа, и родители, и сама жизнь, а теперь и "Движение первых", -  сказал Марк Сартан.

Ранее отделения РДДМ открылись в НГЛУ им. Добролюбова, в школе №123 Ленинского района Нижнего Новгорода, в Мининском университете.

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Теги:
Школа 800
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