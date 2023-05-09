Схему движения транспорта изменят на нескольких перекрёстках Нижнего Новгорода в 2023 году Общество

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Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству рассмотрели предложения по повышению безопасности дорожного движения в Нижнем Новгороде.

Напомним, в состав участников рабочей группы входят депутаты, представители ГИБДД, райадминистраций и подведомственных мэрии учреждений.

Директор "Центра организации дорожного движения" Дмитрий Брылин сообщил присутствующим, что для повышения безопасности движения в прошлом году была расширена улица Коминтерна в районе перекрёстка с улицей 50 лет Победы. Кроме того, были установлены резиновые бордюры на улице Рождественской, установлены новые светофоры на перекрёстке проспекта Ильича и улицы Ватутина, а также на улице Чкалова.

В этом году планируется установить или модернизировать светофорные объекты на нескольких улицах: в частности, у остановки "Парк имени Первого мая" и на перекрёстке улиц Циолковского и Мирошникова.

Схемы движения транспорта будут изменены в районе перекрёстка улиц Бринского, Верхне-Печёрской и Германа Лопатина, в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Октябрьской Революции, а также на пересечении улиц Одесской и Максима Горького, Крупской и Белинского, Акмолинской и Народной.

Председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович отметил, что рабочая группа провела очень скрупулёзную работу, так как она связана с точечным проектированием.

"Путём небольших средств и за короткие сроки мы решаем существенные задачи именно на небольших проездах, локальных точках, но очень важных для жителей нашего города", – сказал он.

Это лишь часть объектов, по которым в настоящее время ведется работа, подчеркнул Станислав Прокопович.