Захару Прилепину сделали третью операцию 19 мая Общество

Нижегородскому писателю Захару Прилепину сделали еще одну операцию, уже третью по счету. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, оперировали Захара Прилепина врачи федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики.

Врачи также надеяться, что данная операция станет последним оперативным вмешательством.

"Все штатно. Захар держится, как настоящий боец, сразу понятно, что действующий офицер! Уже в сознании. Здоровья, и дай Бог скорейшего восстановления!", - написал губернатор.

Напомним, что машину нижегородского писателя Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Захар Прилепин в результате покушения получил травмы и был госпитализирован. Замгубернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов лично встретился с бригадой медиков, оказавших первую помощь Захару Прилепину на месте взрыва автомобиля в Борском районе.