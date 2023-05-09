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Общество

Бесплатное профобучение организуют для ветеранов СВО в Нижегородской области

19 мая 2023 18:40  [79] Общество

Нижегородские ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство.

Соответствующие изменения внесены постановлением правительства РФ в федеральную программу субсидирования найма и программу обучения в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который входит в национальный проект "Демография".

Данная мера поддержки также распространяется на членов семей участника СВО, если военнослужащий погиб при выполнении боевых задач.

Обучение для ветеранов боевых действий организуют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Томский государственный университет.

Заявки на обучение оформляются на портале "Работа России": https://trudvsem.ru/information-pages/support-employment/.

Субсидия, которую получат работодатели за трудоустройство граждан, участвовавших в СВО, будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и умноженным на количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале "Работа России": https://trudvsem.ru/information-pages/support-program. После этого потребуется направить заявление в Социальный фонд, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах".

Консультацию по данной мере поддержки можно получить в любом центре занятости населения Нижегородской области, а также в государственном фонде поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества".

Напомним, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" реализуется программа по модернизации службы занятости населения, призванная повысить эффективность работы организации. В 2022 году Нижегородская область стала участником первого этапа комплексной модернизации службы занятости. В регионе был создан единый центр занятости нового типа, объединяющий 16 филиалов и 38 отделений в каждом муниципальном образовании. Все центры занятости населения теперь работают в структуре нового учреждения под названием "Нижегородский центр занятости населения" и под брендом "Кадровый центр "Работа России".

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Теги:
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