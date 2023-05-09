Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады "IT-Планета 2023 Общество

Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады IT-Планета 2023

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023". Об этом сообщили в АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета".

Одно из крупнейших ИКТ-соревнований на территории СНГ направлено на повышение качества образования в этой сфере, а также на содействие в усилении карьерных возможностей молодых талантливых ИТ-специалистов.

Финал олимпиады пройдет с 26 по 29 мая 2023 года на базе Сочинского государственного университета.

Всего в финале примут участие 400 студентов и выпускников 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах. В последних участвовало более чем 23 тыс. человек.

От Нижегородской области в финале примут участие пятеро студентов Перевозского строительного колледжа: Алексей Зивинюк, Иван Морозов, Максим Прокофьев, Михаил Синев и Даниил Фадеев (в конкурсе "Роббофабрика - "Решение"); выпускник Дзержинского педагогического колледжа Александр Кравченко (конкурс "3D-моделирование и визуализация"; студент Нижегородского радиотехнического колледжа Арсений Забара (конкурс "Информационная безопасность"); студент Нижегородского радиотехнического техникума Олег Чагаев (конкурс "Администрирование ОС Astra Linux") и студентка Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Кристина Горошкова (конкурс "3D-моделирование и визуализация").

Олимпиада "IT-Планета 2023" - это возможность для студентов, а также молодых дипломированных специалистов проявить себя в сфере информационных и инновационных технологий, обменяться опытом с высококлассными специалистами, трудоустроиться или пройти производственную практику в ведущих компаниях, а также попасть в базу перспективных ИТ-специалистов. Олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований Braim (braim.org), которая объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.

Организатором соревнований является АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета". Соорганизаторами выступают Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" и Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения "Руссофт".

Олимпиада проходит при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. В этом году финал состоится в очно-дистанционном формате - итоговые испытания по некоторым конкурсам будут проходить дистанционно. Финалисты будут соревноваться за первенство в конкурсах по таким актуальным направлениям, как робототехника, веб-дизайн, 3D-моделирование, программирование, разработка мобильных приложений, системное администрирование, разработка электронных курсов, разработка программных RPA-роботов, виртуальная реальность, сеть и безопасность, базы данных, свободное программное обеспечение.

Во время отборочных этапов самые популярными направлениями стали:

● программирование и базы данных - более 5 тыс. участников;

● веб-дизайн и разработка мобильных приложений - более 4 тыс. участников;

● администрирование свободного программного обеспечения - более 3 тыс. участников;

● информационная безопасность — 2,55 тыс. участников.

Участники отборочных этапов выполняли практические задания и разрабатывали проекты. Например, участники конкурса по прикладному программированию занимались созданием единой базы для отслеживания путей миграции чипированных животных и изменения их среды обитания. Веб-дизайнерам нужно было разработать сайт чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика, а участники конкурса по информационной безопасности разрабатывали профессиональный комплект документов и инструкций по обеспечению безопасности крупного предприятия.

Зрителями финала смогут стать все желающие. Благодаря онлайн-трансляции можно будет посмотреть церемонии открытия и награждения, послушать лекционную программу от специалистов ведущих российских ИКТ-компаний, а также понаблюдать за работой круглого стола "Инструменты выявления, развития, поддержки и удержания перспективных молодых кадров". Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться и получить более подробную информацию о финале можно на сайте олимпиады.

29 мая состоится торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победителей и названы учебные заведения, студенты которых достигли выдающихся результатов в XIV сезоне олимпиады. Победители финала получат не только заслуженные награды, но и возможность консультационной поддержки от экспертов, помощь в продвижении проектов, а также предложения о прохождении стажировок и трудоустройстве.

По итогам финальных испытаний будут определены победители среди учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по каждому федеральному округу РФ и странам-участницам олимпиады.