Гастроли Ростовского драмтеатра
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 мая 2023 13:34  [79] Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады "IT-Планета 2023
20 мая 2023 11:23  [177] Глеб Никитин проверил ход работ по созданию новых корпусов в "Лазурном"
20 мая 2023 10:44  [150] Глеб Никитин встретился с финалистами регионального этапа соревнований "Робототехническое многоборье"
19 мая 2023 18:54  [316] Работа нижегородского метрополитена будет продлена во время "Ночи музеев - 2023"
19 мая 2023 18:40  [321] Бесплатное профобучение организуют для ветеранов СВО в Нижегородской области
19 мая 2023 18:19  [328] Захару Прилепину сделали третью операцию 19 мая
19 мая 2023 18:14  [337] Народные дружинники помогли раскрыть более сотни преступлений в Нижнем Новгороде в 2022 году
19 мая 2023 18:06  [334] Андрей Саносян: "Визит делегации Узбекистана в Нижний Новгород — свидетельство самых серьезных намерений к развитию сотрудничества"
19 мая 2023 17:56  [306] Регулярное авиасообщение между Россией и Кубой возобновится летом 2023 года
19 мая 2023 17:50  [331] Схему движения транспорта изменят на нескольких перекрёстках Нижнего Новгорода в 2023 году
Общество

Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады "IT-Планета 2023

20 мая 2023 13:34  [79] Общество
Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады IT-Планета 2023

Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады IT-Планета 2023

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады в сфере информационных технологий "IT-Планета 2023". Об этом сообщили в АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета".

Одно из крупнейших ИКТ-соревнований на территории СНГ направлено на повышение качества образования в этой сфере, а также на содействие в усилении карьерных возможностей молодых талантливых ИТ-специалистов.

Финал олимпиады пройдет с 26 по 29 мая 2023 года на базе Сочинского государственного университета.

Всего в финале примут участие 400 студентов и выпускников 150 вузов и колледжей России и стран СНГ, показавших лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах. В последних участвовало более чем 23 тыс. человек.

От Нижегородской области в финале примут участие пятеро студентов Перевозского строительного колледжа: Алексей Зивинюк, Иван Морозов, Максим Прокофьев, Михаил Синев и Даниил Фадеев (в конкурсе "Роббофабрика - "Решение"); выпускник Дзержинского педагогического колледжа Александр Кравченко (конкурс "3D-моделирование и визуализация"; студент Нижегородского радиотехнического колледжа Арсений Забара (конкурс "Информационная безопасность"); студент Нижегородского радиотехнического техникума Олег Чагаев (конкурс "Администрирование ОС Astra Linux") и студентка Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Кристина Горошкова (конкурс "3D-моделирование и визуализация").

Олимпиада "IT-Планета 2023" - это возможность для студентов, а также молодых дипломированных специалистов проявить себя в сфере информационных и инновационных технологий, обменяться опытом с высококлассными специалистами, трудоустроиться или пройти производственную практику в ведущих компаниях, а также попасть в базу перспективных ИТ-специалистов. Олимпиада проходит на платформе инновационных соревнований Braim (braim.org), которая объединяет студентов, разработчиков и стартапы с ведущими брендами.

Организатором соревнований является АНО "Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета". Соорганизаторами выступают Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" и Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения "Руссофт".

Олимпиада проходит при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. В этом году финал состоится в очно-дистанционном формате - итоговые испытания по некоторым конкурсам будут проходить дистанционно. Финалисты будут соревноваться за первенство в конкурсах по таким актуальным направлениям, как робототехника, веб-дизайн, 3D-моделирование, программирование, разработка мобильных приложений, системное администрирование, разработка электронных курсов, разработка программных RPA-роботов, виртуальная реальность, сеть и безопасность, базы данных, свободное программное обеспечение.

Во время отборочных этапов самые популярными направлениями стали:
● программирование и базы данных - более 5 тыс. участников;
● веб-дизайн и разработка мобильных приложений - более 4 тыс. участников;
● администрирование свободного программного обеспечения - более 3 тыс. участников;
● информационная безопасность — 2,55 тыс. участников.

Участники отборочных этапов выполняли практические задания и разрабатывали проекты. Например, участники конкурса по прикладному программированию занимались созданием единой базы для отслеживания путей миграции чипированных животных и изменения их среды обитания. Веб-дизайнерам нужно было разработать сайт чемпионата по скоростной сборке кубика Рубика, а участники конкурса по информационной безопасности разрабатывали профессиональный комплект документов и инструкций по обеспечению безопасности крупного предприятия.

Зрителями финала смогут стать все желающие. Благодаря онлайн-трансляции можно будет посмотреть церемонии открытия и награждения, послушать лекционную программу от специалистов ведущих российских ИКТ-компаний, а также понаблюдать за работой круглого стола "Инструменты выявления, развития, поддержки и удержания перспективных молодых кадров". Участие в мероприятии бесплатное. Зарегистрироваться и получить более подробную информацию о финале можно на сайте олимпиады.

29 мая состоится торжественная церемония награждения, где будут объявлены имена победителей и названы учебные заведения, студенты которых достигли выдающихся результатов в XIV сезоне олимпиады. Победители финала получат не только заслуженные награды, но и возможность консультационной поддержки от экспертов, помощь в продвижении проектов, а также предложения о прохождении стажировок и трудоустройстве.

По итогам финальных испытаний будут определены победители среди учебных заведений высшего и среднего профессионального образования по каждому федеральному округу РФ и странам-участницам олимпиады.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph