Глеб Никитин проверил ход работ по созданию новых корпусов в "Лазурном" Общество

Глеб Никитин проверил ход работ по созданию новых корпусов в Лазурном

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

19 мая губернатор Глеб Никитин проверил ход работ по созданию новых корпусов в государственном образовательном учреждении дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный", который расположен на территории г.о.г. Выкса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Очень здорово, что на федеральном уровне благодаря инициативе Совета Федерации и, в первую очередь, Валентины Ивановны Матвиенко была принята программа поддержки регионов по созданию инфраструктуры детских лагерей. Развитие детского отдыха - очень важное для нас направление. Мы стараемся использовать все возможности, чтобы создать дополнительные места для ребят в преддверии летних каникул", - отметил Глеб Никитин.

Ранее Нижегородская область стала одним из 15 победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета на создание некапитальных объектов отдыха.

На целевые средства в регионе создаются 300 мест отдыха детей:

- 100 мест в двух новых некапитальных объектах в государственном учреждении дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Салют";

- 100 мест в двух новых некапитальных объектах в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный";

- 100 мест в двух новых некапитальных объектах в муниципальном бюджетном учреждении "Детский оздоровительный центр "Дружба".

"Работы ведутся в сжатые сроки, чтобы как можно скорее принять ребят. Потребность в дополнительных местах высокая. Обязательно будем участвовать в следующих этапах программы", - добавил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что расширение возможностей детского отдыха было предусмотрено Стратегией развития Нижегородской области. Именно жители отмечали необходимость создания новых мест в летних лагерях.