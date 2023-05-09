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Культура и отдых

Серия фестивалей национальных культур пройдёт в Нижегородской области в этом году

20 мая 2023 12:42  [80] Культура и отдых
Серия фестивалей национальных культур пройдёт в Нижегородской области в этом году

Серия фестивалей национальных культур пройдёт в Нижегородской области в этом году

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Серия фестивалей национальных культур пройдёт в Нижегородской области в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мероприятия будут организованы под патронажем областного министерства культуры в рамках нацпроекта "Культура". На каждом планируются выступления самобытных исполнителей, которые продвигают национальную культуру в Нижегородской области и соседних регионах.

В поселке Лысая Гора Воротынского района 8 июля пройдет XIII межрегиональный фестиваль чувашской культуры "Питрав Пуххи". Поселок находится в живописном месте, где сливаются Волга и Сура.

29 июля состоится XIII межрегиональный фестиваль мордовской культуры "Эрзянь Лисьмапря". Традиционно он проходит в Лукояновском районе, в музее-этнопарке эрзянской культуры рядом с селом Новоселки.

14 октября в районном посёлке Тоншаево состоится XIII Межрегиональный фестиваль марийской культуры "Тошто Марий Пайрем". В данный момент уточняются даты проведения в Нижнем Новгороде традиционного фестиваля татарской культуры "Милли Кой", который завершит цикл фестивалей народной культуры.

Следить за информацией о начале подачи заявок на участие в фестивалях можно на сайте регионального управления культурно-образовательными проектами в Нижегородской области.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

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Теги:
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