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Общество

Глеб Никитин проверил объекты благоустройства в Арзамасе в ходе рабочей поездки

21 мая 2023 10:17  [117] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 мая посетил с рабочей поездкой Арзамас.

Он проверил реализацию проектов благоустройства на улицах Карла Маркса и Гостиный двор, а также на Соборной площади.

"Убедился, что мы запустили здесь масштабнейшую работу по преображению городских пространств! Я под впечатлением от того, как это уже сейчас выглядит на практике! Прекрасно помню свои поездки сюда пять лет назад. Это настоящая революция! Скоро этот замечательный город станет эталоном сохраненного старинного русского города во всероссийском масштабе! Глава городского округа, министерства и подрядчики - все молодцы! Ждём окончательных результатов!" - поделился впечатлениями по итогам рабочей поездки губернатор.

Глеба Никитина сопровождали заместители губернатора Андрей Гнеушев и Олег Беркович, министр туризма и промыслов Сергей Яковлев, глава г.о.г. Арзамас Александр Щелоков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

"Во всем спектре работ в историческом центре мы стремимся выдержать баланс между сохранением и развитием. Первые осязаемые результаты увидим уже этим летом. Но рассчитываю на ещё большие площади. Сегодня около трех гектаров охвачено реконструкцией на улице К. Маркса, более четырех гектаров – на Соборной площади, без учета уже обновленных Литературного перекрестка, Мучного ряда, сквера Листьева, смотровой площадки. Десятки домов! Это серьезная ответственность перед жителями, гостями города и большое будущее для всего Арзамаса", - отметил глава городского округа г. Арзамас Александр Щелоков.

Ранее с проектами благоустройства данных территорий Арзамас побеждал на всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения", который проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

 

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Теги:
Арзамас Благоустройство Глеб Никитин
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