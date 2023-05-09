Передвижную выставку "Поезд Победы" в первый день работы посетило более 1 тысячи нижегородцев Общество

Фото предоставлено организаторами выставки

В Нижний Новгород 20 мая 2023 года вновь прибыл "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в железнодорожном эшелоне.

Это юбилейное, пятое прибытие историко-художественной выставки в столицу Поволжья. Поезд открыт для жителей и гостей региона два дня - 20 и 21 мая. Желающих увидеть уникальную выставку очень много – только в первый день своей работы музей посетило более 1 000 человек.

Организаторами выставки в Нижегородской области выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке регионального министерства молодежной политики.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, а также руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Как сообщают организаторы выставки, первыми выставку смогли увидеть нижегородцы самых разных поколений - почетная блокадница Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области, член Всероссийского авторского общества, руководитель ансамбля "Волжане" Антонина Перцова, представители и сотрудники образовательных организаций, а также члены семей мобилизованных.

"Выставка тронула глубоко мою душу, слезы на глазах от воспоминаний... Это настоящая дорога в прошлое! Скульптуры, эмоции, образы выполнены с поражающей точностью, до мельчайших деталей. Такие музеи просто необходимы, мы должны помнить о тех страшных событиях и не забывать своих героев", - поделилась впечатлениями Антонина Михайловна Перцова.

Каждый вагон "Поезда Победы" представляет собой интерактивную экспозицию, повествующую о разных эпизодах Великой Отечественной войны - от эвакуации, жизни в окопах, блокады до концлагерей и долгожданной встречи Победы. В этом году поезд пополнился новым вагоном, посвященным Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, а также биолабораториям военной Японии.

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в "Поезде Победы". Выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины солдатской жизни и воспоминания мирного времени.

"Приглашаем каждого посетить эту невероятную выставку и проникнуться эмоциями, прочувствовать мгновения героического прошлого нашей страны. Это словно машина времени - плавно ты перемещаешься по дорогам войны и вместе с участниками проживаешь все испытания и тяготы. "Поезд Победы" принимает нижегородцев уже пятый раз, и это отдельный повод для гордости. Каждый раз - настоящий аншлаг по количеству посещений, гости едут со всех уголков региона, чтобы своими глазами увидеть этот уникальный состав", - сообщила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Поезд Победы" находится на 5-й платформе Московского вокзала. Посещение бесплатное. Для того чтобы попасть на выставку, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта: поездпобеды.рф и выбрать удобный промежуток для посещения - с 10:00 до 19:00.

Организаторами проекта выступают команда творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и ВОД "Волонтеры Победы".

Напомним, что 19 мая уникальная выставка побывала в городе Дзержинске, где ее посетили 1 282 зрителя.

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