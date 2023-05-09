Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 мая 2023 11:32  [126] Передвижную выставку "Поезд Победы" в первый день работы посетило более 1 тысячи нижегородцев
21 мая 2023 10:17  [156] Глеб Никитин проверил объекты благоустройства в Арзамасе в ходе рабочей поездки
21 мая 2023 09:03  [181] ЛДПР: Гуманитарный груз и автомобиль "УАЗ" переданы российским военнослужащим
20 мая 2023 17:33  [364] Лучших лекторов страны наградили по итогам третьего сезона "Лиги Лекторов" и первого сезона "Школьной Лиги Лекторов"
20 мая 2023 14:57  [371] Нижегородцы могут проголосовать за Пушкинскую лиственницу в конкурсе "Деревья – памятники живой природы"
20 мая 2023 13:34  [518] Девять человек представят Нижегородскую область в финале XIV Международной олимпиады "IT-Планета 2023
20 мая 2023 11:23  [737] Глеб Никитин проверил ход работ по созданию новых корпусов в "Лазурном"
20 мая 2023 10:44  [398] Глеб Никитин встретился с финалистами регионального этапа соревнований "Робототехническое многоборье"
19 мая 2023 18:54  [508] Работа нижегородского метрополитена будет продлена во время "Ночи музеев - 2023"
19 мая 2023 18:40  [475] Бесплатное профобучение организуют для ветеранов СВО в Нижегородской области
Общество

Передвижную выставку "Поезд Победы" в первый день работы посетило более 1 тысячи нижегородцев

21 мая 2023 11:32  [126] Общество
Фото предоставлено организаторами выставки

Фото предоставлено организаторами выставки

В Нижний Новгород 20 мая 2023 года вновь прибыл "Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная инсталляция о событиях Великой Отечественной войны, размещенная в железнодорожном эшелоне.

Это юбилейное, пятое прибытие историко-художественной выставки в столицу Поволжья. Поезд открыт для жителей и гостей региона два дня - 20 и 21 мая. Желающих увидеть уникальную выставку очень много – только в первый день своей работы музей посетило более 1 000 человек.

Организаторами выставки в Нижегородской области выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке регионального министерства молодежной политики.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, и.о. министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, а также руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Как сообщают организаторы выставки, первыми выставку смогли увидеть нижегородцы самых разных поколений - почетная блокадница Нижнего Новгорода, заслуженный ветеран Нижегородской области, член Всероссийского авторского общества, руководитель ансамбля "Волжане" Антонина Перцова, представители и сотрудники образовательных организаций, а также члены семей мобилизованных.

"Выставка тронула глубоко мою душу, слезы на глазах от воспоминаний... Это настоящая дорога в прошлое! Скульптуры, эмоции, образы выполнены с поражающей точностью, до мельчайших деталей. Такие музеи просто необходимы, мы должны помнить о тех страшных событиях и не забывать своих героев", - поделилась впечатлениями Антонина Михайловна Перцова.

Каждый вагон "Поезда Победы" представляет собой интерактивную экспозицию, повествующую о разных эпизодах Великой Отечественной войны - от эвакуации, жизни в окопах, блокады до концлагерей и долгожданной встречи Победы. В этом году поезд пополнился новым вагоном, посвященным Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам, а также биолабораториям военной Японии.

На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в "Поезде Победы". Выставка имеет 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины солдатской жизни и воспоминания мирного времени.

"Приглашаем каждого посетить эту невероятную выставку и проникнуться эмоциями, прочувствовать мгновения героического прошлого нашей страны. Это словно машина времени - плавно ты перемещаешься по дорогам войны и вместе с участниками проживаешь все испытания и тяготы. "Поезд Победы" принимает нижегородцев уже пятый раз, и это отдельный повод для гордости. Каждый раз - настоящий аншлаг по количеству посещений, гости едут со всех уголков региона, чтобы своими глазами увидеть этот уникальный состав", -  сообщила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

"Поезд Победы" находится на 5-й платформе Московского вокзала. Посещение бесплатное. Для того чтобы попасть на выставку, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта: поездпобеды.рф и выбрать удобный промежуток для посещения - с 10:00 до 19:00.

Организаторами проекта выступают команда творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО "Российские железные дороги" и ВОД "Волонтеры Победы".

Напомним, что 19 мая уникальная выставка побывала в городе Дзержинске, где ее посетили 1 282 зрителя.

(0+) 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Выставка поезд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph