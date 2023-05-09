Занятия по соцадаптации для безработных пройдут в Нижегородской области Общество

Филиалы Нижегородского центра занятости населения проведут занятия по социальной адаптации безработных граждан.

Нагорный филиал организует мероприятие 23 мая с 10.00 до 12.00, Дзержинский филиал – 25 мая с 10:00 до 12:00.

Занятия по социальной адаптации помогают определить трудности поиска работы, оценить сильные стороны претендента, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

Как сообщает региональное управление по труду и занятости населения, на занятиях по соцадаптации безработные граждане имеют возможность грамотно составить профессиональное резюме, обрести навыки самопрезентации, собеседования с работодателем и освоить стратегию поиска работы. Участие в занятиях и тренингах по соцадаптации повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству. В рамках мероприятия психолог-профконсультант центра занятости расскажет о важности имиджа в карьере и жизни человека и даст советы по подготовке к собеседованию и трудоустройству.

Кроме того, филиалы центра занятости подготовили для безработных граждан профориентационные конференции.

Дзержинский филиал 25 мая с 10:00 до 11:00 проведет профориентационную конференцию "Стратегия трудоустройства", Кстовский филиал 26 мая с 09:00 до 10:00 запланировал конференцию "Вы остались без работы… Что дальше?".

В рамках этих мероприятий проводятся групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также – при необходимости – смены направления деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и предоставит рекомендации о коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению успешного резюме, а также рекомендации для успешного прохождения собеседования.

Для несовершеннолетних граждан профконсультанты центра занятости проведут профориентационные занятия, в рамках которых ознакомят ребят с престижными видами профессий, а также с наиболее популярными направлениями профессионального обучения. Специалисты помогут оценить личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.

Помимо этого, на предстоящей неделе филиалы центра занятости запланировали практикум по психологической поддержке для безработных граждан. Сормовский филиал проведет мероприятие 24 мая с 10:00 до 12:00, Дзержинский филиал – 25 мая с 11:00 до 12:00.

Практикум по психологической поддержке поможет по-новому взглянуть на себя и на свою жизненную ситуацию, определить трудности поиска работы, оценить свои сильные стороны, составить конкретный план действий, который приведет к успешному трудоустройству.

На занятиях безработные граждане имеют возможность освоить методы борьбы со стрессом, сформировать стратегию поведения при поиске работы, ознакомиться с методами самопрезентации при встрече с работодателями. Опыт показывает, что участие в занятиях и тренингах по психологической поддержке повышает конкурентоспособность граждан на рынке труда и способствует их трудоустройству.

За подробной информацией о мероприятиях можно обратиться в соответствующие филиалы Нижегородского центра занятости населения.

(0+)