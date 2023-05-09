Нижегородцу вернули более 6 тысяч рублей переплаты за электроэнергию после вмешательства ГЖИ Общество

Фото из телеграм-канала Юрия Шалабаева

Жителю Нижнего Новгорода вернули более 6 тыс. рублей переплаты за электроэнергию после вмешательства Госжилинспекции Нижегородской области.

Как отметили в ГЖИ, чаще всего жители региона обращаются в инспекцию по вопросам правомерности начисления платежей за коммунальные услуги.

Так, инспекторы провели в Нижнем Новгороде проверку начислений за электроэнергию по обращению жителя дома на Мещерском бульваре, который пожаловался на резко возросшую плату за электричество.

"При проверке установлено, что управляющая компания неверно производила расчет размера платы за электричество. Счетчик в квартире жителя не работал, на этом основании домоуправляющая компания рассчитала плату из норматива потребления. Это считается нарушением. При неработающем приборе учета размер платы определяется исходя из среднемесячного объема потребления. В адрес управляющей организации было направлено представление об устранении причин, повлекших за собой административное правонарушение", - сообщила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги Госжилинспекции Нижегородской области Алена Новикова.