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Спорт

Около 12 тысяч человек приняли участие в благотворительном полумарафоне "Беги, Герой" в Нижнем Новгороде

21 мая 2023 18:35  [38] Спорт
Фото предоставлено организаторами забега

Фото предоставлено организаторами забега

Благотворительный полумарафон "Беги, Герой!", проходивший в Нижнем Новгороде 20-21 мая 2023 года, стал самым массовым в истории проекта и собрал почти 12 тысяч бегунов.

Как сообщают организаторы, в этом году забег прошел в девятый раз. На старт дистанции 21,1 км вышли 1754 бегунов, дистанции 10 км – 3605 бегунов, дистанции 5 км – 4041 бегунов, 4700 бегунов из них – в составе 180 корпоративных команд.

20 мая состоялся детский забег "Беги, Герой!", на котором дистанции в 200, 500 метров и 1 км преодолели юные спортсмены.  В детском забеге участие приняли около 2000 детей в возрасте от 3 до 13 лет.

"В этом году посещаемость бьет все рекорды, и, что особенно радует, 97% бегунов — жители Нижегородской области. Такими результатами не может похвастаться ни один регион. Мы действительно самый бегающий город России", - отметила директор полумарафона "Беги, Герой!" Наталия Бочарова.

Бегунов приветствовал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

"Популярность полумарафона с каждым годом растет. Особенно важно, что он объединяет людей самых разных возрастов, возможностей здоровья и уровня физической подготовки. "Беги, Герой!" стал поистине народным спортивным праздником: тысячи нижегородцев показывают пример активного образа жизни, продвигая не на слове, а на деле ценности здорового образа жизни. Значение подобных мероприятий для региона очень велико, потому что они помогают вовлекать в массовый спорт все новых участников", -  подчеркнул Александр Кононов.

Абсолютными победителями на дистанциях стали:

21,1 км, мужчины

1 место – Алексей Свиридов

2  место – Сергей Курин

3 место – Дмитрий Травкин    

21, 1 км, женщины

1 место – Ольга Гусенкова

2 место – Екатерина Разживина

3  место – Татьяна Иванова    

10  км, мужчины

1 место – Александр Сторожев

2 место – Иван Бобылев

3 место – Павел Егоров

10 км, женщины

1 место – Ксения Хаченкова

2  место – Мария Курченко

3  место – Ксения Калиберда

5 км, мужчины

1 место – Иван Бирюзов

2 место – Матвей Чирков

3 место – Дмитрий Махнев

5 км, женщины

1 место – Евгений Уткина

2 место – Анастасия Завьялова

3 место – Юлия Абрамова.

 

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Теги:
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