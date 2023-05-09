Около 12 тысяч человек приняли участие в благотворительном полумарафоне "Беги, Герой" в Нижнем Новгороде

Фото предоставлено организаторами забега
Благотворительный полумарафон "Беги, Герой!", проходивший в Нижнем Новгороде 20-21 мая 2023 года, стал самым массовым в истории проекта и собрал почти 12 тысяч бегунов.
Как сообщают организаторы, в этом году забег прошел в девятый раз. На старт дистанции 21,1 км вышли 1754 бегунов, дистанции 10 км – 3605 бегунов, дистанции 5 км – 4041 бегунов, 4700 бегунов из них – в составе 180 корпоративных команд.
20 мая состоялся детский забег "Беги, Герой!", на котором дистанции в 200, 500 метров и 1 км преодолели юные спортсмены. В детском забеге участие приняли около 2000 детей в возрасте от 3 до 13 лет.
"В этом году посещаемость бьет все рекорды, и, что особенно радует, 97% бегунов — жители Нижегородской области. Такими результатами не может похвастаться ни один регион. Мы действительно самый бегающий город России", - отметила директор полумарафона "Беги, Герой!" Наталия Бочарова.
Бегунов приветствовал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.
"Популярность полумарафона с каждым годом растет. Особенно важно, что он объединяет людей самых разных возрастов, возможностей здоровья и уровня физической подготовки. "Беги, Герой!" стал поистине народным спортивным праздником: тысячи нижегородцев показывают пример активного образа жизни, продвигая не на слове, а на деле ценности здорового образа жизни. Значение подобных мероприятий для региона очень велико, потому что они помогают вовлекать в массовый спорт все новых участников", - подчеркнул Александр Кононов.
Абсолютными победителями на дистанциях стали:
21,1 км, мужчины
1 место – Алексей Свиридов
2 место – Сергей Курин
3 место – Дмитрий Травкин
21, 1 км, женщины
1 место – Ольга Гусенкова
2 место – Екатерина Разживина
3 место – Татьяна Иванова
10 км, мужчины
1 место – Александр Сторожев
2 место – Иван Бобылев
3 место – Павел Егоров
10 км, женщины
1 место – Ксения Хаченкова
2 место – Мария Курченко
3 место – Ксения Калиберда
5 км, мужчины
1 место – Иван Бирюзов
2 место – Матвей Чирков
3 место – Дмитрий Махнев
5 км, женщины
1 место – Евгений Уткина
2 место – Анастасия Завьялова
3 место – Юлия Абрамова.
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