Около 12 тысяч человек приняли участие в благотворительном полумарафоне "Беги, Герой" в Нижнем Новгороде Спорт

Фото предоставлено организаторами забега

Благотворительный полумарафон "Беги, Герой!", проходивший в Нижнем Новгороде 20-21 мая 2023 года, стал самым массовым в истории проекта и собрал почти 12 тысяч бегунов.



Как сообщают организаторы, в этом году забег прошел в девятый раз. На старт дистанции 21,1 км вышли 1754 бегунов, дистанции 10 км – 3605 бегунов, дистанции 5 км – 4041 бегунов, 4700 бегунов из них – в составе 180 корпоративных команд.



20 мая состоялся детский забег "Беги, Герой!", на котором дистанции в 200, 500 метров и 1 км преодолели юные спортсмены. В детском забеге участие приняли около 2000 детей в возрасте от 3 до 13 лет.



"В этом году посещаемость бьет все рекорды, и, что особенно радует, 97% бегунов — жители Нижегородской области. Такими результатами не может похвастаться ни один регион. Мы действительно самый бегающий город России", - отметила директор полумарафона "Беги, Герой!" Наталия Бочарова.



Бегунов приветствовал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.



"Популярность полумарафона с каждым годом растет. Особенно важно, что он объединяет людей самых разных возрастов, возможностей здоровья и уровня физической подготовки. "Беги, Герой!" стал поистине народным спортивным праздником: тысячи нижегородцев показывают пример активного образа жизни, продвигая не на слове, а на деле ценности здорового образа жизни. Значение подобных мероприятий для региона очень велико, потому что они помогают вовлекать в массовый спорт все новых участников", - подчеркнул Александр Кононов.



Абсолютными победителями на дистанциях стали:



21,1 км, мужчины



1 место – Алексей Свиридов



2 место – Сергей Курин



3 место – Дмитрий Травкин



21, 1 км, женщины



1 место – Ольга Гусенкова



2 место – Екатерина Разживина



3 место – Татьяна Иванова



10 км, мужчины



1 место – Александр Сторожев



2 место – Иван Бобылев



3 место – Павел Егоров



10 км, женщины



1 место – Ксения Хаченкова



2 место – Мария Курченко



3 место – Ксения Калиберда



5 км, мужчины



1 место – Иван Бирюзов



2 место – Матвей Чирков



3 место – Дмитрий Махнев



5 км, женщины



1 место – Евгений Уткина



2 место – Анастасия Завьялова



3 место – Юлия Абрамова.



