Нетрезвый мотоциклист насмерть сбил пешехода в Кстове Происшествия

Смертельное ДТП с участием пьяного мотоциклиста произошло вечером 21 мая в городе Кстово. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.

Согласно информации, в 19:05 на пр. Победы, 5 водитель 1984 года рождения, без права управления транспортным средством, сбил на мотоцикле "Хонда" пешехода.

В результате пешеход, мужчина 1941 года рождения, получил смертельные травмы и скончался.

В полиции также отметили, что мотоциклист управлял двухколесным транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобиля в Краснобаковском районе.

