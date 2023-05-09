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Происшествия

Нетрезвый мотоциклист насмерть сбил пешехода в Кстове

22 мая 2023 09:20  [73] Происшествия

Смертельное ДТП с участием пьяного мотоциклиста произошло вечером 21 мая в городе Кстово. Об этом сообщили в нижегородском УГИБДД.

Согласно информации, в 19:05 на пр. Победы, 5 водитель 1984 года рождения, без права управления транспортным средством, сбил на мотоцикле "Хонда" пешехода.

В результате пешеход, мужчина 1941 года рождения, получил смертельные травмы и скончался.

В полиции также отметили, что мотоциклист управлял двухколесным транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с двумя легковыми автомобиля в Краснобаковском районе.
 

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Теги:
ДТП Кстово
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