Двух сбытчиков конопли поймали в Арзамасе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Двух сбытчиков конопли задержали сотрудники полиции на территории города Арзамаса. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Согласно информации, правоохранители вышли на 31-летнего мужчину, подозреваемом в незаконном обороте наркотических средств.

В ходе обыска машины подозреваемого были обнаружены и изъяты 2 свертка с растительным веществом.

По заключению экспертизы, в свертках находилась конопля, массой около 30 гр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Во время обыска у мужчины в квартире обнаружено и изъято ещё 30 гр. конопли, электронные весы и упаковочный материал.

Кроме того, стражи порядка задержали и 32-летнего сообщника подозреваемого в гаражном боксе. Во время обыска помещения полицейские нашли 22 куста наркосодержащего растения, 11 расфасованных пакетиков с растительным веществом, а также оборудование для культивирования растения. Общий вес изъятых веществ, подготавливаемых к сбыту, составил около 160 гр.

Обоим фигурантам уголовного дела грозит наказание от восьми до двадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.

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