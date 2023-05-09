Волонтеры Росбанка приняли участие в экологической акции в Нижнем Новгороде Общество

Волонтеры Росбанка 20 мая приняли участие в федеральной акции по очистке берегов "Марафон рек" в Нижнем Новгороде.

Акция стартовала в трех первых городах - это Нижний Новгород, Самара и Ярославль, следом подключатся другие субъекты. Свое участие в масштабном экологическом флешмобе уже подтвердили 20 регионов. Акция объединит участников по всей стране – от Сахалина до Калининграда: представителей власти, корпоративных волонтеров и всех неравнодушных к экологии россиян. Масштабная инициатива реализуется в поддержку национального проекта "Экология".



Федеральная акция прошла в формате масштабного эковыходного, где местные жители вместе с семьями пришли внести свой вклад в благоустройство города. Ключевая задача проекта – вовлечь россиян в экологическую повестку и сподвигнуть каждого к культуре раздельного сбора отходов. В числе участников – корпоративные волонтеры – представители крупного бизнеса, для которых "зеленая" повестка в приоритете. Вместе с корпоративными волонтерами и местными жителями на уборку вышел министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Комментирует директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова: "Сотрудники Росбанка в Нижнем Новгороде с большой радостью поддержали данный проект, в нашем городе уборка берега Оки проходила на участке рядом с Нижегородским планетарием. Здорово, что помимо очистки берегов от мусора, мероприятие нацелено на привлечение внимания населения к вопросам бережного обращения с природными ресурсами. Росбанк много работает над повышением экологической осознанности персонала, мы планируем и далее принимать активное участие в других важных инициативах".