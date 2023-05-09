Российский кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая Культура и отдых

Первый открытый российский кинофестиваль "КСТОКИНО" (12+) откроется в Кстове 27 мая. Торжественная церемония состоится на центральной площадке фестиваля - во Дворце культуры нефтехимиков. Об этом рассказали организаторы.

На красную дорожку выйдут известные актёры театра и кино: Наталья Варлей, Андрей Соколов, Александр Пашутин, Ольга Кабо, Елена Цыплакова, Эвелина Блёданс, композитор Григорий Гладков, исполнители Катя Семёнова, Эд Шульженко - и многие другие. В программе вечера зрителей ждут творческие выступления участников кинофестиваля.

Фестиваль продлится пять дней - до 31 мая. За эти дни жители и гости Кстовского округа смогут посмотреть документальные и полнометражные фильмы, спектакли, мультфильмы, посетить творческие вечера и концерты, а также мастер-классы известных актёров по сценической речи, анимации, пластическому движению, актёрскому мастерству. Причём многие из них будут абсолютно бесплатными для зрителей (при условии предварительной регистрации).

Мероприятия фестиваля будёт проходить на разных творческих площадках: во Дворце детско-юношеского творчества, кинотеатре "Империя грёз" в ТЦ "Восторг", центре народной культуры "Берегиня", на городской сцене площади Ленина, в музее кино центральной библиотеки, ФОКе "Волжский берег", а также в Домах культуры сельских поселений округа - в Работках, Ждановском, Чернухе, Шёлокше.

Полная программа фестиваля размещена по ссылке.