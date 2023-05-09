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Общество

Уже 372 нижегородских IT-специалиста оформили льготную ипотеку

22 мая 2023 18:27  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уже 372 нижегородских IT-специалиста оформили льготную ипотеку. Об этом сообщают аналитики корпорации "Дом.РФ".

Согласно информации, такие показатели позволили Нижегородской области войти в десятку регионов-лидеров по числу оформленных ипотечных кредитов IT-специалистам. 

Общая сумма одобренных кредитов составляет более 2,6 млрд рублей, а всего заявки на участие в программе подали более 1,4 тысячи человек.

Льготный ипотечный кредит могут получить сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно. Средний уровень заработной платы заемщика должен составлять от 120 тысяч рублей в организациях городов с населением 1 млн человек и более; от 70 тыс. рублей – в организациях иных населенных пунктов. Опыт работы в компании должен составлять не менее трех месяцев.

Подать заявку на льготную ипотеку можно только один раз. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что 4 тысячи IT-специалистов смогут получить ипотеку под 5% годовых в Нижегородской области.

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Теги:
IT Ипотека
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