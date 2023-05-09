Сотрудники "Т Плюс" собрали 25 тонн мусора в рамках "Дня Волги" Общество

"Т Плюс" провела масштабную экологическую акцию "День Волги", в ходе которой было собрано почти 25 тонн мусора. Акцию поддержали 900 сотрудников компании вместе с семьями, а также региональные активисты.

"День Волги" состоялся в 11 городах: Саратове, Балакове, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Владимире, Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске, Чебоксарах, Новочебоксарске.

В Нижнем Новгороде в акции приняли участие 220 человек – сотрудники всех станций и тепловых сетей, исполнительного аппарата Нижегородского филиала "Т Плюс", а также АО "ЭнергосбыТ Плюс", ООО "ЕРКЦ", АО "Юнис". Они провели уборку территории вдоль сбросного канала Сормовской ТЭЦ и части волжского берега, расчистили нелегальную свалку строительных отходов и собрали 3,2 тонны мусора.

"Т Плюс" как социально ответственная компания создает комфортные условия для жизни в регионах своего присутствия, снижая воздействие на окружающую среду, внедряя современные технологии на производстве, а также за счет экологических инициатив. В том числе реализует такие проекты как "День Волги", которые привлекают внимание к актуальным общественным проблемам, а главное – помогают их решать. От лица компании и от себя лично благодарю всех сотрудников, поддержавших акцию", - отметил генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов.

Ежегодно 20 мая в России отмечается День реки Волги. Волга – это настоящий символ России, неотъемлемая часть нашей истории и культуры. На каждом из нас лежит ответственность за сохранность этой прекрасной экосистемы в чистоте и порядке.

12 городов "Т Плюс" стоят непосредственно на берегах Волги, ещё несколько - расположены на берегах рек-притоков Волги. Поэтому в рамках ESG-стратегии компании было принято решение провести акцию, нацеленную на поддержание социального и экологического благополучия территорий.