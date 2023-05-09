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Культура и отдых

На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал "Поуехавшие" об историях горожан, начавших свое дело в провинции

22 мая 2023 18:52  [67] Культура и отдых

23 мая в Wink состоится премьера документального проекта "Поуехавшие" (16+). Восемь эпизодов сериала — это вдохновляющие истории о людях, которые уехали из больших городов в российскую глубинку, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих. Героями проекта стали в прошлом успешные горожане, среди которых, например, ИТ-специалист, юрист, журналист и священник. Одни возвращаются на малую родину, другие — в полную неизвестность, и каждый готов откровенно рассказать о сложностях и открытиях на этом пути.

Производством сериала занимались компания "Медиа-Телеком" и студия Spotlight в партнерстве с видеосервисом Wink и Системы быстрых платежей (СБП). Сериал войдет в линейку Wink Originals. Все серии "Поуехавших" будут доступны в один день, а после премьеры в видеосервисе проект также покажет телеканал РБК ТВ.

Что такое деревня для типичного жителя мегаполиса? Плохие дороги, странные соседи, а единственное развлечение ― созерцание заката. Кто ради этого откажется от карьеры и офисов или тусовки и тыквенного латте? Создатели документального цикла «Поуехавшие» смотрят глубже и задаются вопросом: поуехавшие — это отчаянные романтики или прагматичные бизнесмены?

География проекта охватывает разные российские регионы: Адыгея, Алтайский край, Дагестан, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Свердловская области. У каждого героя своя история о том, добавила ли российская глубинка глубины его жизни, и свой ответ на вопрос, стал ли он счастливым. Гузель Саджапова раньше работала в ИТ, теперь живет в Свердловской области и создает сельский производственный кластер, вовлекая в общее дело каждого жителя деревни.

Борис Акимов — бывший журналист "Афиши" и "Сноба", сооснователь LavkaLavka, уехал в подмосковную деревню, где развивает свою ферму и ресторан. Заур Цохолов строил карьеру юриста, но вернулся в родной дагестанский аул, чтобы открыть в нем отель. Бывший диджей Павел Корчагин служит приходским священником в алтайской деревне, ведет YouTube-канал и восстанавливает местный храм. Учитель Евгений Павздерин перебрался из большого города в Новгородскую область, чтоб обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в сельских школах.

"На идею проекта нас вдохновили любовь к путешествиям и интерес к героям, которые находят ответы на вызовы жизни в близости к природе, любви к окружающим людям и своему делу", — поделились Анастасия Бельская и Валерия Давыдова-Калашник, авторы проекта и продюсеры кинокомпании Spotlight.

"Сериал “Поуехавшие” — это истории о смелых и неравнодушных людях, ведь каждый, меняясь сам, меняет и место вокруг себя, даже если это маленькое село в глубинке. Герои становятся настоящими предпринимателями: они не только строят свое дело, чтобы зарабатывать, но и предпринимают усилия для того, чтобы это дело приносило пользу и радость другим. Проект, основанный на вдохновляющих, а главное, реальных историях успеха, поддерживает развитие предпринимательства в регионах. Эти примеры могут мотивировать тех, кто ищет новое призвание", — сказал Александр Косарим, генеральный директор "Медиа-Телекома", один из продюсеров проекта.

"В последние несколько лет мы все стали чаще путешествовать по России, заново открывая для себя много интересного — новые города, уникальную природу и, конечно, замечательных людей. Мы решили поддержать проект “Поуехавшие”, чтобы вместе рассказать вдохновляющие истории о предпринимателях, которые делают очень важные, действительно крутые проекты и каждый день меняют жизнь окружающих к лучшему", — прокомментировала Наталья Пейсахович, директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный центр Системы быстрых платежей).

О проекте "Поуехавшие" (16+)

Жанр: документальный
Количество серий: 8 серий по 25–30 минут
Производство: "Медиа-Телеком" и Spotlight при поддержке Wink и Системы быстрых платежей
Автор идеи и генеральный продюсер: Анастасия Бельская
Креативный продюсер: Валерия Давыдова-Калашник
Продюсеры: Александр Косарим, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов
Исполнительный продюсер: Анастасия Рослякова
Режиссеры: Александра Чухненко, Валерия Давыдова-Калашник, Анастасия Бельская
Операторы: Антон Петров, Александр Пономарёв, Ааша Лопатко, Дмитрий Цхай
Линейные продюсеры: Александра Солнце, Лина Березовская
Сценаристы/редакторы: Мария Виткина, Никита Калашник
Продюсеры постпродакшна: Лина Березовская, Оксана Яковлева
Композитор: Георгий Химорода

*Фото и видео предоставлены пресс-центром "Ростелеком"

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Теги:
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