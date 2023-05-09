Пять водителей привлечены к ответственности за опасные маневры на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, речь идет о дрифте на автомобиле, с последующим заносом.
Согласно информации, нарушители были выявлены в ходе профилактического рейда ГИБДД.
Всего на пятерых водителей возрастом от 19 до 33 лет было составлено 17 протоколов.
В числе нарушений, в частности, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований дорожной разметки, нарушения правил остановки и стоянки транспортного средства, отсутствие ОСАГО, уклонение от исполнения административного наказания.
Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове.
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