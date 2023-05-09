Пять водителей привлечены к ответственности за опасные маневры на площади Минина и Пожарского Происшествия

Пять водителей привлечены к ответственности за опасные маневры на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, речь идет о дрифте на автомобиле, с последующим заносом.

Согласно информации, нарушители были выявлены в ходе профилактического рейда ГИБДД.

Всего на пятерых водителей возрастом от 19 до 33 лет было составлено 17 протоколов.

В числе нарушений, в частности, выезд на встречную полосу движения, несоблюдение требований дорожной разметки, нарушения правил остановки и стоянки транспортного средства, отсутствие ОСАГО, уклонение от исполнения административного наказания.

Госавтоинспекция Нижнего Новгорода напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что водителя из Татарстана с погоней и стрельбой задержали в Кстове.