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Спорт

ФК "Пари Нижний Новгород" избежал прямого вылета из РПЛ

23 мая 2023 09:34  [1] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" вечером 22 мая на домашнем стадионе обыграл "Сочи" со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт только на 51 минуте, гол забил защитник Виктор Александров.

Далее за нижегородскую команду отличились Дмитрий Рыбчинский, Вячеслав Кротов и Никита Каккоев.

"Ну, наконец-то,  игра и красивая победа!" - написал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом, ФК "Пари НН" после 28 сыгранных матчей занимает в Российской Премьер-лиге 14 место с 26 очками.

Отметим, что 15 и 16 места вылетают из РПЛ напрямую в Первую лигу. Сейчас эти позиции занимают "Химки" и "Торпедо" соответственно, которые уже не могут обогнать "Пари НН" в турнирной таблице.

13 и 14 места в июне сыграют стыковые матчи с командами Первой лиги за право остаться в РПЛ. У нижегородцев остается шанс сохранить прописку в РПЛ и без стыков - отставание от "Крыльев Советов", занимающих 12 место, составляет 3 очка.

"Пари НН" осталось провести матчи против московского "Спартака" 28 мая и подмосковных "Химок" 3 июня.

Напомним, в апреле новым тренером ФК "Пари НН" после отставки Артема Горлова был назначен Сергей Юран.

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Теги:
ФК Пари НН Футбол
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