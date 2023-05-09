Пьяная нижегородка по телефону "заложила бомбу" в одной из школ Автозаводского района Общество

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода неизвестные сообщили о заложенном в одной из школ опасном предмете. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошёл в начале мая. Неизвестная женщина по каналу связи "112" сообщила, что в местной школе находится предмет, представляющий опасность жизни и здоровью учащихся. Все дети были эвакуированы, а прибывшие сотрудники ОВД произвели осмотр территории. В результате никаких опасных предметов обнаружено не было.

Дознаватели отдела полиции №1 УМВД по Нижнему Новгороду возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Оперативники Уголовного розыска установили личность злоумышленницы - ею оказалась ранее судимая безработная 52-летняя местная жительница. Её доставили в отдел полиции.

Женщина призналась, что ложное сообщение о "взрывном устройстве" она передала, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.