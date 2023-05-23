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Почти 1,2 млн рублей на платформе "800 добрых дел" было собрано в Нижегородской области в рамках полумарафона "Беги, герой!"

23 мая 2023 15:16  [59] Общество

Почти 1,2 млн рублей на платформе "800 добрых дел" было собрано в Нижегородской области в рамках полумарафона "Беги, герой!".

Как сообщили в АНО "Центр 800", все собранные средства передадут на нужды благотворительных фондов - партнеров проекта.

В частности, акция "Beauty-бег" объединила известных девушек Нижнего Новгорода, которые пробежали дистанцию 3 км на полумарафоне и стали авторами 22 благотворительных акций на платформе "800 добрых дел". Цель проекта "Beauty-бег" - привлечение внимания к теме благотворительности и волонтерского фандрайзинга, а также сбор средств для нуждающихся. Всего благодаря акциям участниц "Beauty-бег" было собрано 807 000 рублей.

Кроме того, в полумарафоне приняли участие и чарити-бегуны, которые также представляли благотворительные фонды и собирали для них средства с помощью своих акций на платформе "800 добрых дел". Всего было организовано 8 акций чарити-бегунов, а общая сумма пожертвований составила 447 268 рублей.

Напомним, проект "Beauty-бег" проводится во второй раз. Впервые он состоялся в 2021 году в рамках "Марафона 800". Сбор средств на благотворительность традиционно осуществляется по принципу волонтерского фандрайзинга, когда средства собирает не сам благотворительный фонд, а его друзья и единомышленники.

Ранее сообщалось, что более 54 млн рублей пожертвовали благотворители фонду "НОНЦ" в 2021 году.

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Теги:
Благотворительность
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