Госдума запретила проезд грузовиков из Польши по территории России Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госдума запретила проезд грузовиков из Польши по территории России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Согласно информации, польским фурам также запретят заправляться по российским ценам. Для них будет установлена стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.

По словам Вячеслава Володина, из-за этих мер Польша потеряет около 8,5 млрд евро.

"Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся", - подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что грузоперевозчик "Итеко Россия" из Богородска внесен в санкционный список Украины.