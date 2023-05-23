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Происшествия

Нижегородка лишилась более 850 тыс. рублей после телефонного разговора с мошенниками

24 мая 2023 09:15  [62] Происшествия

Нижегородка лишилась более 850 тыс. рублей после телефонного разговора с мошенниками, выдававшими себя за сотрудников финансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

Как рассказала 55-летняя потерпевшая сотрудникам полиции, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка.

Далее, аферист сообщил нижегородке, что от ее имени якобы пытаются оформить кредит.

Для отмены операции мошенник предложил потерпевшей подтвердить заявку, а потом перевести сумму на указанный им счет.

Потерпевшая выполнила все инструкции "сотрудника банка" по телефону и лишь потом осознала, что перевела 856 тыс. рублей на счета аферистов.

В полиции возбудили уголовное дело, мошенников ищут. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что желавшая заработать на брокерских сделках нижегородка перевела мошенникам более 10 млн рублей.


 

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Теги:
Мошенничество
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