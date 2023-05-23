Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Время работы Нижегородского кремля продлено
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
24 мая 2023 12:12  [63] Навашинский завод стройматериалов стал 221-м региональным участником нацпроекта "Производительность труда"
23 мая 2023 19:44  [349] Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП
23 мая 2023 19:10  [297] Андрей Саносян рассказал о промышленном потенциале Нижегородской области на Российско-Китайском бизнес-форуме
23 мая 2023 12:45  [292] Нижегородское ООО "Питеко" стало 220-м участником нацпроекта "Производительность труда"
23 мая 2023 09:41  [301] Владимир Путин поручил правительству и ЦБ поддержать ипотечное кредитование
22 мая 2023 18:13  [406] Налоговые доходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,5 млрд рублей
20 мая 2023 15:59  [711] Почти 200 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства
19 мая 2023 13:24  [658] Нижегородская область получит бюджетные кредиты на строительство дорог
19 мая 2023 11:14  [725] Объем инвестиций в газификацию северных районов Нижегородской области к 2025 году составит около 26 млрд рублей
18 мая 2023 18:58  [699] Работы по капремонту прошли почти на 800 МКД в Нижегородской области в 2022 году
Экономика

Навашинский завод стройматериалов стал 221-м региональным участником нацпроекта "Производительность труда"

24 мая 2023 12:12  [63] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АО "Навашинский завод стройматериалов" стало 221-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области.

Как сообщили в Минпроме региона, на заводе налажен выпуск силикатного кирпича. Внедрять бережливые технологии на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

"Эксперты РЦК проведут аудит и предложат комплексные решения по увеличению производственных показателей. Также они обучат сотрудников компании использованию бережливых технологий. Всего в регионе прошли такое обучение более 1 500 человек", - рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На сегодняшний день участниками нацпроекта в Нижегородской области являются 14 производителей стройматериалов. Подробные консультации об участии в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Питеко" стало 220-м участником нацпроекта "Производительность труда".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph