Навашинский завод стройматериалов стал 221-м региональным участником нацпроекта "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АО "Навашинский завод стройматериалов" стало 221-м участником национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области.

Как сообщили в Минпроме региона, на заводе налажен выпуск силикатного кирпича. Внедрять бережливые технологии на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).

"Эксперты РЦК проведут аудит и предложат комплексные решения по увеличению производственных показателей. Также они обучат сотрудников компании использованию бережливых технологий. Всего в регионе прошли такое обучение более 1 500 человек", - рассказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На сегодняшний день участниками нацпроекта в Нижегородской области являются 14 производителей стройматериалов. Подробные консультации об участии в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Напомним, национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородское ООО "Питеко" стало 220-м участником нацпроекта "Производительность труда".