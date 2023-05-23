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Общество

Эн+ объявила о старте приема заявок на участие в грантовой программе "Лаборатория энергетики"

24 мая 2023 12:24  [65] Общество
Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Компания Эн+ приглашает нижегородских студентов к участию в шестом Всероссийском конкурсе "Лаборатория энергетики". Она проходит на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). 

Победители получат гранты до 400 тысяч рублей на воплощение идей, решающих реальные производственные задачи холдинга. Подать заявку на участие в программе можно на сайте "Лаборатории энергетики" с мая по сентябрь 2023 года. 

В рамках программы студентам предлагается взять в работу один из 38 кейсов энергетической, естественно-научной и IT направленности. В этом году они связаны с нейронными сетями, машинным обучением, внедрением методов диагностики оборудования, повышением энергоэффективности и другими производственными задачами Эн+. 

"Лаборатория энергетики" проводится в формате акселератора, когда инновационные решения студентов помогают оформить и воплотить эксперты от бизнеса и научные руководители. На протяжении нескольких месяцев будет вестись консультационная и исследовательская работа по выбранному кейсу, с которым студенты в дальнейшем будут выходить на защиту. Для участников также предусмотрены видеоинтенсивы и онлайн-работа с наставниками.

"Цель "Лаборатории энергетики" – не только вовлечение студентов в разработку идей для предприятий Эн+, но и стимулирование их к развитию, получению новых знаний и навыков. Реализовывая этот и другие образовательные проекты, мы стремимся создать перспективный кадровый резерв для компании и для страны в целом", – отметил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

Справка
Впервые программа "Лаборатория энергетики" была запущена в 2018 году. Приоритет всестороннего развития молодых специалистов определил основатель компании Эн+ Олег Дерипаска. Стоит отметить, что если на старте в программе участвовали только студенты из ИРНИТУ, то сегодня к проекту подключаются команды из десятков учебных заведений разных регионов России. Лучшие решения внедряются в производство – например, запущен робот для обследования трубопроводов, разработан чат-бот для обслуживающей компании, решающий типовые заявки, подготовлена новая организация освещения на плотине Братской ГЭС.

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Теги:
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