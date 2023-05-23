Нижегородский филиал "Т Плюс" вошел в число лучших предприятий Дзержинска Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" признан победителем в номинации "Инфраструктурный комплекс" конкурса "Лучшее предприятие города" в Дзержинске по итогам 2022 года. На состоявшейся 23 мая церемонии награду конкурса директору филиала Александру Фролову вручил заместитель главы администрации Дзержинска Денис Дергунов.

В 2022 году "Т Плюс" переложила в Дзержинске 13 км тепловых сетей, в том числе 3,7 км магистральных трубопроводов в рамках программы реконструкции систем теплоснабжения с привлечением льготного кредита Фонда развития территорий.

Также в 2022 году компания модернизировала водоподготовительные установки Дзержинской ТЭЦ с использованием передовой противоточной ионообменной технологии обессоливания воды. Это существенно снизит водопотребление и пароводяные потери ТЭЦ, будет способствовать улучшению экологической ситуации за счет снижения объемов сброса станцией сточных вод.

Первое место в номинации "Инфраструктурный комплекс" конкурса "Лучшее предприятие города" присуждено Нижегородскому филиалу "Т Плюс" второй год подряд.

"Наша компания ежегодно наращивает вложения в систему теплосетевой комплекс Дзержинска. Результатом целенаправленной работы стало существенное снижение повреждаемости и повышение эффективности системы теплоснабжения. Так, количество повреждений на тепловых сетях города в отопительный сезон 2022/23 гг. сократилось по сравнению с предыдущим осенне-зимним периодом на 31,5 процента. Почти вдвое снизилась величина подпитки сетевой воды, отражающая потери в теплосети. Работа по повышению качества услуг теплоснабжения останется нашим приоритетом и в дальнейшем", – отметил Александр Фролов.