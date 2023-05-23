Работы на четырех объектах по программе ФКГС завершаются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подходят к завершению работы на четырех объектах в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, высокая степень готовности (порядка 80%) в настоящее время достигнута на пространствах на улице Лескова и на улице Плотникова в Автозаводском районе, в сквере "Большие овраги" в Нижегородском районе, а также в сквере на ул. Культуры у домов 2 и 4 в Сормовском районе.

"Здесь уже заканчивается обустройство дорожек, посадка зелени, монтаж освещения, проводится установка малых архитектурных форм, игровых и спортивных элементов. Планируем, что уже с середины июня нижегородцы смогут проводить время и отдыхать на этих новых современных территориях", - отметил Юрий Шалабаев.

Он также добавил, что работы уже ведутся на 28 общественных пространствах.

Например, в сквере по ул. Коминтерна у дома №250 подрядчик в настоящее время демонтирует старое покрытие и начинает работы по укладке нового. По словам главы Сормовского района Светланы Горбуновой, в сквере появятся новые детские и спортивные комплексы. "Также у нас здесь находится памятный знак "Паровоз", который мы в этом году капитально отремонтируем. В сквере появятся зеленые насаждения: хвойные и лиственные деревья, а также большое количество кустарников", - рассказала глава района.

Кроме того, по просьбе педагогов и учащихся Центра детского творчества, расположенного рядом со сквером, на общественном пространстве будет установлена сцена для летних уличных выступлений.

Ранее сообщалось, что почти 30 общественных пространств благоустроят летом 2023 года в Нижнем Новгороде по программе ФКГС.