Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Летний режим работы парка "Швейцария"
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
01 июня 2023 10:14  [37] Еще одно судно "Метеор 120Р" получит Нижегородская область по договору лизинга
01 июня 2023 09:56  [74] Юрий Шалабаев: "Детство - это время радости, открытий и мечтаний"
01 июня 2023 09:30  [89] Свет и ГВС частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 1 июня
01 июня 2023 09:25  [94] Олег Лавричев: "Сегодня День защиты детей приобретает особое значение"
01 июня 2023 09:15  [85] Евгений Люлин: "Наши дети – продолжение нас самих"
01 июня 2023 09:05  [102] Глеб Никитин: "1 июня - очень важная дата, которая побуждает ещё раз задуматься о роли детства и материнства в нашей жизни"
31 мая 2023 20:27  [289] Демографы прогнозируют рост рождаемости в Нижегородской области в ближайшие 2-3 года
31 мая 2023 18:53  [246] Информационную систему лесного хозяйства Нижегородской области "Цифровой лес" показали на конференции "ЦИПР"
31 мая 2023 18:34  [233] Нижегородские пенсионеры сразились в компьютерном многоборье
31 мая 2023 18:23  [397] Схема организации движения изменена на перекрестке четырех улиц в Сормовском районе
Общество

Глеб Никитин: "1 июня - очень важная дата, которая побуждает ещё раз задуматься о роли детства и материнства в нашей жизни"

01 июня 2023 09:05  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Международным днем защиты детей.

"1 июня - очень важная дата, которая побуждает ещё раз задуматься о роли детства и материнства в нашей жизни. Каждый взрослый когда-то был ребёнком, проходил через непростые этапы роста, искал ответы на сложные вопросы. На этот личный опыт очень важно опираться при общении с современными детьми, уважать их, понимать их потребности и стремления, давать стимулы к развитию.

В Нижегородской области ведётся серьезная работа по поддержке материнства и детства. Строятся и обновляются детские сады, создаются площадки для семейного отдыха, благоустраиваются территории, где ребятам весело и интересно проводить свободное время.

Большое внимание уделяется развитию школьного образования: регион участвует в национальных проектах "Демография", "Образование", "Здравоохранение". Выполняются масштабные задачи, поддержанные руководством страны, например, капитальный ремонт Детской областной больницы. А недавно мы вошли в число пилотных регионов по созданию школ для одаренных детей.

1 июня в календаре - это ещё и день памяти святого князя Дмитрия Донского и его супруги княгини Ефросиньи, которая была дочерью нижегородско-суздальского князя. Пару лет назад им был установлен памятник в Нижегородском кремле. Для нас их союз является символом супружеской любви и многодетности. В Нижегородской области количество многодетных семей в последние годы стабильно растёт, и это очень позитивная тенденция. Значит - все больше людей видит в этом свою жизненную миссию.

В День защиты детей желаю всем родителям и тем, чья работа связана с воспитанием подрастающего поколения, сил и терпения! Ваш труд – это бесценный вклад в будущее России!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph