Глеб Никитин: "1 июня - очень важная дата, которая побуждает ещё раз задуматься о роли детства и материнства в нашей жизни" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Международным днем защиты детей.

"1 июня - очень важная дата, которая побуждает ещё раз задуматься о роли детства и материнства в нашей жизни. Каждый взрослый когда-то был ребёнком, проходил через непростые этапы роста, искал ответы на сложные вопросы. На этот личный опыт очень важно опираться при общении с современными детьми, уважать их, понимать их потребности и стремления, давать стимулы к развитию.

В Нижегородской области ведётся серьезная работа по поддержке материнства и детства. Строятся и обновляются детские сады, создаются площадки для семейного отдыха, благоустраиваются территории, где ребятам весело и интересно проводить свободное время.

Большое внимание уделяется развитию школьного образования: регион участвует в национальных проектах "Демография", "Образование", "Здравоохранение". Выполняются масштабные задачи, поддержанные руководством страны, например, капитальный ремонт Детской областной больницы. А недавно мы вошли в число пилотных регионов по созданию школ для одаренных детей.

1 июня в календаре - это ещё и день памяти святого князя Дмитрия Донского и его супруги княгини Ефросиньи, которая была дочерью нижегородско-суздальского князя. Пару лет назад им был установлен памятник в Нижегородском кремле. Для нас их союз является символом супружеской любви и многодетности. В Нижегородской области количество многодетных семей в последние годы стабильно растёт, и это очень позитивная тенденция. Значит - все больше людей видит в этом свою жизненную миссию.

В День защиты детей желаю всем родителям и тем, чья работа связана с воспитанием подрастающего поколения, сил и терпения! Ваш труд – это бесценный вклад в будущее России!" - говорится в поздравлении.