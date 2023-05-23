Олег Лавричев: ""Важно ценить и уважать нашу культурную и языковую идентичность Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравил нижегородцев с Днём славянской письменности и культуры.

"Этот праздник возвращает нас к истокам зарождения современного литературного языка, основой которого стал труд святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Созданная ими славянская азбука положила начало составлению исторических летописей, книгоизданию и переводческой деятельности", - отметил спикер Думы.

"24 мая День славянской письменности и культуры отмечается во всех славянских странах, объединяя наши народы. В России на государственном уровне праздник был учрежден в 1991 году, однако первое упоминание о торжествах по случаю 1000-летия кириллицы датируется 1863 годом. Особенностью этого праздника можно считать традицию ежегодного выбора столицы проведения торжеств. С середины 1980-х годов праздник успели принять более 20 городов России и стран ближнего зарубежья. В праздничном календаре мероприятий Нижнего Новгорода этот день прочно закрепился в 1994 году", - добавил он.

"День славянской письменности и культуры подчеркивает, как важно ценить и уважать нашу культурную и языковую идентичность, бережно хранить наследие предков и передавать его будущим поколениям!

В этот праздничный день желаю вам прекрасного настроения, интересных событий, новых впечатлений и знаний, успехов в творчестве и созидательном труде на благо Отечества!" - сказал в заключение Олег Лавричев.