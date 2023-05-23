"Ростелеком" и Центр инноваций социальной сферы Нижегородской расширяют сотрудничество Бизнес

Фото ПАО “Ростелеком”

"Ростелеком" и Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социального предпринимательства. Документ подписали вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Петров и заместитель директора АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области" Светлана Кашина 23 мая в Доме народного единства.

"Ростелеком" и региональная автономная некоммерческая организация намерены расширять совместную деятельность в социальной сфере. Их сотрудничество будет содействовать развитию инициатив, способствующих решению социальных проблем граждан и общества.

Компания продолжит оказывать спонсорскую поддержку региональному грантовому конкурсу "Новые возможности" для социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций Нижегородской области. В этом году цифровой оператор учредит премию "Информационные технологии в сфере социального предпринимательства" в размере 600 тысяч рублей в спецноминациях "Освоение навыков и повышение уровня знаний в ИТ-сфере для детей и юношества" и "Использование современных цифровых технологий ведения бизнеса в социальной сфере". Победители получат гранты по 300 тысяч рублей.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"С 2019 года “Ростелеком” поддержал шесть проектов на сумму 850 тысяч рублей. Подписанное соглашение позволит нам более тесно сотрудничать с Центром инноваций социальной сферы. Теперь участие провайдера в конкурсе будет профильным и целевым. Финансовую помощь от компании получат предприниматели, готовые открывать новые ИТ-направления бизнеса, внедрять цифровые технологии, чтобы делать свои услуги более интересными, разнообразными и доступными".

Игорь Седых, министр социальной политики Нижегородской области:

"С каждым годом организаций, желающих поддержать конкурс, становится всё больше. Уверен, что их количество будет увеличиваться. “Ростелеком” в этом году удвоил размер гранта, а значит больше проектов получат финансовую помощь. Благодаря конкурсу в регионе сформировано сообщество, где крупный бизнес поддерживает малый. В результате открываются новые возможности для инвалидов, детей с особенностями развития и пожилых".

Анна Белоусова, председатель Нижегородской региональной общественной организации "Инклюзивный центр семьи и детства "Умка", победительница конкурса "Новые возможности" 2021 года:

"Победа в конкурсе для нас очень важна. Выиграть грант — значит заслужить доверие. Финансовая поддержка дает возможность пробовать, рисковать, привносить в свою работу новое".

В прошлом году гранты от "Ростелекома" по 150 тысяч рублей получили индивидуальные предприниматели Ирина Елисеева с проектом "Дорожка к школе" по подготовке к учебе детей с особенностями развития и Татьяна Лобзина с проектом учебно-методического центра "Технология" по развитию образовательной робототехники.

Конкурс "Новые возможности" проводится с 2017 года. Его организатором выступает Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области при содействии министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области и поддержке партнеров. За шесть лет в фонд социального предпринимательства привлечено 7,5 миллиона рублей, гранты выделены на развитие 53 проектов.