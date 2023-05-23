Женщина погибла на пожаре в Сергаче 24 мая

Женщина погибла на пожаре в Сергаче днем 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.
Согласно информации, около двух часов дня произошел пожар в личном жилом доме на улице Профсоюзной.
Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на площади 16 кв.м. К сожалению, во время ЧС погибла женщина 1982 года рождения.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в поселке Дальнее Константиново.
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