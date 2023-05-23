Женщина погибла на пожаре в Сергаче 24 мая Происшествия

Женщина погибла на пожаре в Сергаче днем 24 мая. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Согласно информации, около двух часов дня произошел пожар в личном жилом доме на улице Профсоюзной.

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание на площади 16 кв.м. К сожалению, во время ЧС погибла женщина 1982 года рождения.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб на пожаре в поселке Дальнее Константиново.