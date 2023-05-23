Олег Лавричев отчитался о результатах деятельности Гордумы в 2022 году Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на заседании 24 мая отчитался перед депутатами о деятельности представительного органа за 2022 год.

Согласно информации, в прошлом году состоялось 19 заседаний, включая 8 внеочередных. На них депутаты рассмотрели 278 вопросов, около 40% которых касались муниципального имущества, 35,6% - местного самоуправления. Также в числе приоритетных отмечены вопросы бюджета и налоговой политики, социальные вопросы.

Так, в течение прошлого года наибольшее количество принятых Думой решений (108) было связанно с управлением и распоряжением муниципальным имуществом, по итогам реализации которого в бюджет города поступило 173 млн рублей.

Вопросам сохранения в Нижнем Новгороде исторической памяти также уделялось много внимания: в соответствии с принятыми решениями в память о 29 гражданах были установлены мемориальные доски, а также увековечена память 14 нижегородцев, погибших во время СВО. Кроме того, имена четверых граждан присвоены улицам и скверам в городе.

"Наряду с нормотворчеством и работой в постоянных комиссиях, основной и важной для каждого депутата является живая работа в своём округе, непосредственное общение со своими избирателями, практическое решение задач и проблем на месте", – подчеркнул Олег Лавричев.

В частности, при поддержке депутатов Думы в 2022 году в образовательных, культурных и спортивных учреждениях, расположенных на избирательных округах, были проведены ремонтные работы, приобретена необходимая мебель, компьютерная техника, оборудование.

В прошлом году в адрес Гордумы, а также председателя и его заместителей поступило почти 2 тысячи обращений от юридических лиц и более 170 – от граждан. Около трети всех запросов касались темы ЖКХ и благоустройства.

Кроме того, с начала СВО депутаты активно включились в кампанию по оказанию помощи жителям ДЛНР и вынужденным переселенцам, а также военнослужащим и их семьям. Силами нижегородских промышленников и предпринимателей, депутатов и сотрудников аппарата городской Думы, и просто неравнодушных нижегородцев в пострадавшие районы было отправлено более 260 тонн гуманитарного груза на сумму более 20 млн рублей.

Олег Лавричев напомнил, что в депутаты приняли решение обеспечить бесплатным питанием детей, родители которых прибыли в Нижний Новгород из ДЛНР, а также детей, один из родителей которых проходит службу в зоне СВО.

Председатель Гордумы рассказал про планы и задачи на 2023 год. Так, планируется усилить депутатский контроль в различных сферах, в том числе при реализации экологических проектов; поддерживать и развивать предпринимательство и импортозамещение; работать с молодёжными организациями по развитию патриотического воспитания.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что депутатский корпус активно участвует в решении вопросов местного значения, особое внимание уделяя благоустройству, ремонту, строительству дорог, антитеррористической защищённости в муниципальных учреждениях.

Между горадминистрацией и депутатами налажено конструктивное взаимодействие, что позволяет быстро реализовывать инициативы и вырабатывать совместные решения.

"Во многом это заслуга председателя городской Думы Олега Лавричева, который сплотил депутатский корпус и обеспечивает его результативную работу на благо всех нижегородцев", – подчеркнул мэр.

Отчёт о деятельности Думы в 2022 году был принят депутатами единогласно.