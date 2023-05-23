Глеб Никитин: "Нижегородская область издавна славилась богатыми предпринимательскими традициями" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем российского предпринимательства.

"Сегодня от вашего труда и инициативы зависит развитие как Нижегородской области, так и России в целом. Несмотря на непростые вызовы, вы реализуете новые проекты, создаёте рабочие места, помогаете улучшать жизнь в сёлах и городах региона. Настоящий предприниматель всегда стремится двигаться вперёд!

Нижегородская область издавна славилась богатыми предпринимательскими традициями. Нижегородская ярмарка стала стимулом для формирования целых предпринимательских династий, оставивших весомый след в летописи региона. Истории многих улиц Нижнего и других городов региона связаны с торговлей или производством.

Не менее важны среди нижегородских предпринимателей и традиции благотворительности. Сегодня вы продолжаете их, активно участвуя в работе по поддержке участников СВО и их семей, помогаете от чистого сердца!

Большое спасибо хочется сказать всем представителям предпринимательского сообщества, кто вместе с нами работает над улучшением инвестиционного климата, выдвигает предложения и помогает сделать наш регион лучше. Результатом этой работы в прошлом году стал региональный план поддержки экономики. Благодаря своевременно принятым мерам удалось обеспечить стабильность и избежать негативных сценариев. Сегодня мы продолжаем совместно совершенствовать меры поддержки!

В профессиональный праздник желаю всем предпринимателям никогда не терять веры в себя и своё призвание! Пусть удаются все начинания! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!" - сказал глава региона.