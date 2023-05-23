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Общество

Рейсы в Хургаду стали доступны из нижегородского аэропорта

25 мая 2023 09:13  [94] Общество

Рейсы в Хургаду из нижегородского аэропорта им. Чкалова станут доступны благодаря авиакомпании AZUR Air.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, первый рейс назначен на 26 мая.

В дальнейшем полеты станут осуществляться один раз в 10 дней. На данном маршруте перевозчик задействует воздушные судна Boeing 757-200.

Хургада станет вторым городом Египта с вылетом из Нижнего Новгорода. В настоящее время также один раз в десять дней авиакомпания выполняет рейсы в Шарм-эль-Шейх.

Полеты по обоим направлениям входят в состав пакетных туров. Более подробно с условиями можно ознакомиться в туристических агентствах.

Ранее сообщалось, что количество рейсов в Ереван из Нижнего Новгорода увеличено до трех в неделю.

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Теги:
Аэропорт
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