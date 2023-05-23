Нижегородская область вошла в тройку лидеров по количеству инициатив на форум "Сильные идеи для нового времени" Общество

Нижегородцы представили более 1,7 тысячи инициатив через крауд-платформу: идея.росконгресс.рф на форум "Сильные идеи для нового времени". Регион вошел в тройку лидеров по количеству заявленных проектов. Об этом сообщают организаторы форума – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе живет огромное число активных, талантливых и неравнодушных людей, готовых менять пространство вокруг себя, улучшать окружающий их мир.

"Свежий взгляд и проработанные инициативы имеют огромное значение для эффективного развития региона и страны. Будем внимательно изучать проекты нижегородцев и коллег из других регионов. Планируем всячески помогать воплощению и продвижению самых перспективных идей", - сказал Глеб Никитин.

Всего на платформе от 17 тысяч участников было подано около 24 тысячи идей по шести направлениям: "Национальная экологическая инициатива", "Национальная технологическая инициатива", "Национальная социальная инициатива", "Национальная кадровая инициатива", "Цифровые сервисы" и "Предпринимательство". На сегодняшний день прием заявок завершен. В топ-3 регионов по количеству поданных инициатив, помимо Нижегородской области, также вошли Башкирия и Москва.

В течение месяца поданные идеи будут анализировать эксперты. Сотню самых перспективных идей представят на форуме "Сильные идеи для нового времени" 28-29 июня в Москве.

Ранее сообщалось, что нижегородцы уже предложили много интересных идей, например, открытие линии по переработке дикоросов для вовлечения сельских жителей в туризм, создание центров профориентации на базе региональных детских библиотек, запуск научно-творческой лаборатории народных художественных промыслов и многие другие. В топ-100 идей прошлого года вошли три нижегородских проекта: "Первая профессия — возможности будущего"; "Доброрубль" — система поощрения социальной активности жителей"; сервис самопроверок "Электронный инспектор".

Цель форума "Сильные идеи для нового времени" - выбрать и реализовать 100 идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.