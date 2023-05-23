Артем Кавинов: "Огромное спасибо от наших бойцов!" Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат фракции "Единой России" в Госдуме РФ Артем Кавинов вернулся из очередной командировки на Донбасс.

"Наш гуманитарный конвой в этот раз был особо целенаправленным. Лес - в одно из крупных подразделений для выполнения новых задач на новых рубежах, большой, долгожданный объем. Уже готовим новую партии, плюс скобы, - отметил он. - Передали и фургон на базе 66 на передовую, подготовленный, проверенный. Тоншаевцы постарались, огромное спасибо от бойцов! Машина сразу "ушла на работу".

С конвоем депутат передал воинам почти 100 посылок от родителей: "В прошлом месяце доставили 410. Начинаем принимать уже новые для тех подразделений, с которыми работаем".

Также Артем Кавинов провел депутатские приемы на пяти закрепленных территориях и в центральной приемной "Единой России" в Луганске.

"Кременная, Рубежный, Лисичанск, Северодонецк, Новоайдар. 15 встреч с жителями. Вопросы самые разные. Тематику не ограничивал. От поломанных ураганом тополей в жилых кварталах Луганска, личных проблем жителей и военнослужащих, раненых бойцов и мирных, до понятных нам, но значительно обостренных и накалившихся "докрасна" в прифронтовой зоне вопросах ЖКХ, работе банкоматов, точнее их неработе, ценах в приграничных поселках, фельдшерах, - пояснил он - С одной стороны, это сложнейшие объективные проблемы последних месяцев, на которые брошены все силы правительства ЛНР, российских регионов-побратимов и поиск новых решений там, где тупик. С другой - новые вызовы. Настройка "механизмов" жизнедеятельности в условиях очередного этапа - этапа развития, а не выживания".

Кроме того, вместе с первым заместителем председателя комитета по делам СНГ Госдумы РФ Виктором Водолацким и председателем Народного Совета ЛНР Денисом Мирошниченко Артем Кавинов наградил победителей конкурса сочинений-эссе, который проводился впервые на всей территории народной республики. Более 30 тысяч детей и подростков стали его участниками. Ребята, занявшие 1-3 места в трех возрастных категориях, получили денежные призы, а 20 лучших номинантов – ценные подарки от Луганского отделения "Единой России". А для детской команды луганских следж-хоккеистов и их родителей прекрасным подарком стало новое цирковое представление.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

В приемных "Единой России" открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. Также на базе общественных приемных партии продолжается сбор гуманитарной помощи.