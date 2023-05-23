Печать документов в типографии S-Copy

Типография S-Copy в Нижнем Новгороде – это высокое качество печати. Мы работаем для вас круглосуточно и готовы доставить заказ нашим транспортом в любой район города. Если вы хотели бы, чтобы печать чертежей и другой документации происходила качественно и вовремя, тогда обращайтесь к нам!

Наш сайт nn.s-copy.ru. Здесь вы можете узнать больше о нас и оставить заявку на заказ.

Мы работаем с самыми разными видами документов. Это не только машинописная, но рукописная документация, чертежи, изображения и многое другое. Берем в работу также офисные бумаги, нормативные и технические акты и планы, и так далее.

Делая заказ в нашей компании, вы можете быть уверены, что получите отличный результат. Заказ выполним в короткие сроки, со знанием дела. Наша типография обладает большим опытом, поэтому вы можете не сомневаться в нашей компетентности.

Преимущества

В наших типографиях есть все необходимое оборудование, чтобы выполнить ваш заказ качественно и в срок. У нас есть копировальная техника, для фальцовки, печатные машины и многое другое.

Работаем как со стандартными, так и нестандартными форматами. Другие наши плюсы:

предлагаем скидку всем новым клиентам 15%;

у нас лучшие цены;

есть собственное производство;

работаем с НДС;

цены неизменны, вне зависимости от срочности.

Вы можете заказать печать документов в Нижнем Новгороде в нашей компании по умеренной стоимости. У нас возможна не только печать чертежей, но и фальцовка, и сборка документов в альбомы.

Мы сохраняем полную конфиденциальность. О ваших документах никто не узнает. Наши дополнительные услуги: подрезка документов, печать с DWG, упаковка в архивные короба, и многое другое.

Наши документы всегда отличной четкости, с качественной цветопередачей. У нас есть также копирование и сканирование. Гарантируем никакого брака и минимальные сроки работы.

Как сделать заказ

Наши услуги вы можете заказать через наш сайт nn.s-copy.ru, а также в нашем офисе в Нижнем Новгороде. Заказ можно сделать и по телефону. Далее мы согласуем детали, сроки доставки, и другие нюансы.

Затем происходит интеллектуальная печать с проверкой на каждом этапе. Документ проходит контроль качества и послепечатные процедуры. Доставка происходит в указанное время.

Мы работаем не только с жителями Нижнего Новгорода, но и других регионов России. Готовы доставить готовые документы в любой уголок страны.

S-Copy – современная типография, с большим набором услуг и низкими ценами!

Фото с сайта s-copy.ru

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