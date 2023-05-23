Знакомство с экономическим потенциалом Сокольского района
Предприниматели смогут пообщаться с лидерами цифровой отрасли на ЦИПР
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Печать документов в типографии S-Copy

25 мая 2023 10:44  [88]

Типография S-Copy в Нижнем Новгороде – это высокое качество печати. Мы работаем для вас круглосуточно и готовы доставить заказ нашим транспортом в любой район города. Если вы хотели бы, чтобы печать чертежей и другой документации происходила качественно и вовремя, тогда обращайтесь к нам!

Наш сайт nn.s-copy.ru. Здесь вы можете узнать больше о нас и оставить заявку на заказ.

Мы работаем с самыми разными видами документов. Это не только машинописная, но рукописная документация, чертежи, изображения и многое другое. Берем в работу также офисные бумаги, нормативные и технические акты и планы, и так далее.

Делая заказ в нашей компании, вы можете быть уверены, что получите отличный результат. Заказ выполним в короткие сроки, со знанием дела. Наша типография обладает большим опытом, поэтому вы можете не сомневаться в нашей компетентности.

Преимущества

В наших типографиях есть все необходимое оборудование, чтобы выполнить ваш заказ качественно и в срок. У нас есть копировальная техника, для фальцовки, печатные машины и многое другое.

Работаем как со стандартными, так и нестандартными форматами. Другие наши плюсы:

  • предлагаем скидку всем новым клиентам 15%;
  • у нас лучшие цены;
  • есть собственное производство;
  • работаем с НДС;
  • цены неизменны, вне зависимости от срочности.

Вы можете заказать печать документов в Нижнем Новгороде в нашей компании по умеренной стоимости. У нас возможна не только печать чертежей, но и фальцовка, и сборка документов в альбомы.

Мы сохраняем полную конфиденциальность. О ваших документах никто не узнает. Наши дополнительные услуги: подрезка документов, печать с DWG, упаковка в архивные короба, и многое другое.

Наши документы всегда отличной четкости, с качественной цветопередачей. У нас есть также копирование и сканирование. Гарантируем никакого брака и минимальные сроки работы.

Как сделать заказ

Наши услуги вы можете заказать через наш сайт nn.s-copy.ru, а также в нашем офисе в Нижнем Новгороде. Заказ можно сделать и по телефону. Далее мы согласуем детали, сроки доставки, и другие нюансы.

Затем происходит интеллектуальная печать с проверкой на каждом этапе. Документ проходит контроль качества и послепечатные процедуры. Доставка происходит в указанное время.

Мы работаем не только с жителями Нижнего Новгорода, но и других регионов России. Готовы доставить готовые документы в любой уголок страны.

S-Copy – современная типография, с большим набором услуг и низкими ценами!

Фото с сайта s-copy.ru

Реклама. ООО "С-Копи". s-copy.ru Kra23uEok

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph