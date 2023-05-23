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Общество

Законодательное Собрание Нижегородской области направит очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

25 мая 2023 11:08  [74] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В рамках заседания Законодательного Собрания Нижегородской области 25 мая депутаты передали спецтехнику и необходимое оборудование для нужд нижегородских военных в зоне Специальной военной операции.

Создание рабочей группы по вопросам СВО на уровне региона инициировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По поручению председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, в региональном парламенте была создана рабочая группа из числа депутатов для координации помощи нижегородским военнослужащим в зоне СВО.

Рабочая группа занимается организацией работы представителей органов власти местного самоуправления, общественных организаций, предпринимателей и простых нижегородцев. Поставлена задача оказания практической помощи военнослужащим частей, расположенных на территории Нижегородской области и поставки для них необходимого для выполнения боевых задач снаряжения и оборудования.

"Планомерную работу по доставке гуманитарных грузов в зону СВО региональный парламент проводит уже более года. Кроме того, депутаты помогают в решении целого ряда вопросов, касающихся, в том числе, улучшения рациона питания военнослужащих, занимаются доставкой машин повышенной проходимости, средств индивидуальной защиты, решением вопросов, связанных с помощью семьям военнослужащих. За Нижегородской областью закреплён город Харцызск, в восстановлении которого депутаты также оказывают активное содействие. Сейчас мы отрабатываем заявку одной из воинских частей, которой требуются машины повышенной проходимости, а также снаряжение и оборудование, которое будет помогать выполнению специфических задач в зоне специальной военной операции", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее нижегородские молодогвардейцы доставили на Донбасс гуманитарную помощь для военнослужащих.

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Теги:
Законодательное собрание СВО
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