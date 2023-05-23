Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
Гастроли Ростовского драмтеатра
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2023 12:32  [93] Трех нижегородцев наградили во время заседания Заксобрания за вклад в развитие региона
25 мая 2023 12:21  [95] Среднемноголетний уровень укусов клещами в Нижегородской области превышен на 19,5%
25 мая 2023 11:39  [123] Зараженный бешенством кот выявлен в Чкаловском районе
25 мая 2023 11:08  [156] Законодательное Собрание Нижегородской области направит очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО
25 мая 2023 10:58  [128] Пешеходные дорожки обустраивают в поселке Новинки Нижнего Новгорода по программе ФКГС
25 мая 2023 10:04  [182] Светлана Ануфриева встретилась с нижегородскими участниками фестиваля "Российская студенческая весна"
25 мая 2023 09:42  [167] Нижегородская область вошла в тройку лидеров по количеству инициатив на форум "Сильные идеи для нового времени"
25 мая 2023 09:13  [189] Рейсы в Хургаду стали доступны из нижегородского аэропорта
24 мая 2023 19:11  [313] Конкурс социальных проектов "Открытый Нижний" стартует 25 мая
24 мая 2023 18:34  [296] Правительство РФ одобрило предложение ужесточить наказание за передачу телефонов в тюрьму
Общество

Среднемноголетний уровень укусов клещами в Нижегородской области превышен на 19,5%

25 мая 2023 12:21  [95] Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 25 мая в медучреждения с укусами обратились уже 3057 человек (+759 за неделю). Данные случаи зафиксированы уже в 48 районах области, а также во всех районах Нижнего Новгорода.

При этом среднемноголетний уровень укусов клещами уже превышен на 19,5%, отметили в ведомстве.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Городецком (+49), Борском (+30), Ветлужском (+29), районах и в Дзержинске (+58). В Нижнем Новгороде по количеству укусов по-прежнему с большим отрывом лидирует Автозаводский район (+81), затем Ленинский (+70) и Советский (+52).

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (36%), реже - на садово-огородных участках (18%), в лесу (10%), на кладбищах (5%) и на придомовых территориях (9%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 381 ребёнок и 15 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 3083 клеща. Из них 15 особей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита - в Сормове, Павловском, Шахунском, Краснобаковском, Ветлужском, Тонкинском, Богородском и Уренском районах.

377 клещей в 29 районах области, в Дзержинске и во всех районах Нижнего Новгорода были носителями иксодового клещевого боррелиоза.

Ещё 52 клеща оказались поражены анаплазмой, у 19 клещей был обнаружен эрлихиоз.

В этом году зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: 5 случаев связаны с прошлогодними укусами, 6 - уже в новом сезоне.

По состоянию на 25 мая прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 5490 человек.

В настоящее время акарицидные обработки проведены на площади около 3137 га - это более 81% от плана (3863,20 га).

CПРАВКА:

Клещевой вирусный энцефалит – это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением вещества и оболочек головного и спинного мозга. Исход заболевания зависит от объёма поражения центральной нервной системы. В 25-30% случаев заболевание заканчивается смертью больного. Также возможно развитие серьезных осложнений (параличей, эписиндрома, снижения интеллекта), приводящих к инвалидизации человека.

Боррелиоз (Болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, иксодовый клещевой боррелиоз) - это острая бактериальная инфекция. Характерный ранний симптом инфекции — мигрирующая эритема: сыпь в форме кольца с ярким центром, которая в начальном периоде заболевания разрастается, а затем постепенно угасает. По степени тяжести болезнь Лайма может протекать в лёгкой (слабовыраженные кожные проявления), среднетяжёлой (кроме патологических элементов на коже, появляется лихорадка, слабость), тяжёлой (кожные проявления и гриппоподобные симптомы сочетаются с поражением внутренних органов) и крайне тяжёлой форме (поражение распространяется на центральную нервную систему).

Гранулоцитарный анаплазмоз - острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией анаплазмой и протекает с высокой температурой и общими симптомами интоксикации. Могут возникать тошнота, дискомфорт в животе, чувство давления и распирания в правом подреберье, рвота и расстройства стула. У одного из десяти больных наблюдается неспецифическая сыпь по телу.

Моноцитарный эрлихиоз – инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Ehrlichia. Первые симптомы схожи с простудой или гриппом, но при отсутствии лечения заболевание быстро прогрессирует. К высокой температуре тела, общей слабости и головной боли добавляются рези в животе и расстройство стула. В тяжёлой форме может вызывать желудочные кровотечения и неврологические проблемы: потерю ориентации, светобоязнь, боли и скованность в области затылка, лба, челюсти и шеи. 

Эрлихиоз и анаплазмоз могут привести к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови, полиорганной недостаточности, судорожным припадкам и коме.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph