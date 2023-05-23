Среднемноголетний уровень укусов клещами в Нижегородской области превышен на 19,5% Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг активности клещей.

Так, на 25 мая в медучреждения с укусами обратились уже 3057 человек (+759 за неделю). Данные случаи зафиксированы уже в 48 районах области, а также во всех районах Нижнего Новгорода.

При этом среднемноголетний уровень укусов клещами уже превышен на 19,5%, отметили в ведомстве.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Городецком (+49), Борском (+30), Ветлужском (+29), районах и в Дзержинске (+58). В Нижнем Новгороде по количеству укусов по-прежнему с большим отрывом лидирует Автозаводский район (+81), затем Ленинский (+70) и Советский (+52).

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень (36%), реже - на садово-огородных участках (18%), в лесу (10%), на кладбищах (5%) и на придомовых территориях (9%). Единичные случаи присасывания паразитов зарегистрированы в парках, санаториях и прочих местах.

Экстренную иммунопрофилактику с начала сезона получили 381 ребёнок и 15 взрослых.

Согласно информации, лабораторно исследовано 3083 клеща. Из них 15 особей были инфицированы вирусом клещевого энцефалита - в Сормове, Павловском, Шахунском, Краснобаковском, Ветлужском, Тонкинском, Богородском и Уренском районах.

377 клещей в 29 районах области, в Дзержинске и во всех районах Нижнего Новгорода были носителями иксодового клещевого боррелиоза.

Ещё 52 клеща оказались поражены анаплазмой, у 19 клещей был обнаружен эрлихиоз.

В этом году зарегистрировано 11 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом: 5 случаев связаны с прошлогодними укусами, 6 - уже в новом сезоне.

По состоянию на 25 мая прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 5490 человек.

В настоящее время акарицидные обработки проведены на площади около 3137 га - это более 81% от плана (3863,20 га).

CПРАВКА:

Клещевой вирусный энцефалит – это острое вирусное инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, поражением вещества и оболочек головного и спинного мозга. Исход заболевания зависит от объёма поражения центральной нервной системы. В 25-30% случаев заболевание заканчивается смертью больного. Также возможно развитие серьезных осложнений (параличей, эписиндрома, снижения интеллекта), приводящих к инвалидизации человека.

Боррелиоз (Болезнь Лайма, Лайм-боррелиоз, иксодовый клещевой боррелиоз) - это острая бактериальная инфекция. Характерный ранний симптом инфекции — мигрирующая эритема: сыпь в форме кольца с ярким центром, которая в начальном периоде заболевания разрастается, а затем постепенно угасает. По степени тяжести болезнь Лайма может протекать в лёгкой (слабовыраженные кожные проявления), среднетяжёлой (кроме патологических элементов на коже, появляется лихорадка, слабость), тяжёлой (кожные проявления и гриппоподобные симптомы сочетаются с поражением внутренних органов) и крайне тяжёлой форме (поражение распространяется на центральную нервную систему).

Гранулоцитарный анаплазмоз - острое инфекционное заболевание, которое вызывается бактерией анаплазмой и протекает с высокой температурой и общими симптомами интоксикации. Могут возникать тошнота, дискомфорт в животе, чувство давления и распирания в правом подреберье, рвота и расстройства стула. У одного из десяти больных наблюдается неспецифическая сыпь по телу.

Моноцитарный эрлихиоз – инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии рода Ehrlichia. Первые симптомы схожи с простудой или гриппом, но при отсутствии лечения заболевание быстро прогрессирует. К высокой температуре тела, общей слабости и головной боли добавляются рези в животе и расстройство стула. В тяжёлой форме может вызывать желудочные кровотечения и неврологические проблемы: потерю ориентации, светобоязнь, боли и скованность в области затылка, лба, челюсти и шеи.

Эрлихиоз и анаплазмоз могут привести к диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови, полиорганной недостаточности, судорожным припадкам и коме.