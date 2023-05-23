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Бизнес

"Т Плюс" более чем на 26% увеличила объем инвестиций в модернизацию в 2023 году

25 мая 2023 15:23  [105] Бизнес

ПАО "Т Плюс" направит 55,1 млрд рублей инвестиций в модернизацию тепловых сетей и станций в 2023 году. Также средства будут направлены на цифровизацию и ESG-проекты. Сумма на 26% превышает финансирование прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Вилесов. 

Привлечь дополнительные средства, а также сохранить стабильно высокие показатели, компании во многом удалось за счет перехода территорий на "альткотельную". Сегодня 19 городов присутствия "Т Плюс" отнесены к ценовым зонам.

В 2023 году "Т Плюс" сохранит высокие темпы перекладок тепловых сетей и заменит 720 км трубопроводов в 16 регионах. Будут выполнены 157 капитальных ремонтов основного оборудования станций. Продолжится реализация стратегических проектов компании, таких как ДПМ-2. В планах на этот год запустить два обновленных энергоблока – в Перми и Ижевске. 

Нижегородский филиал "Т Плюс" планирует переложить в Дзержинске и Кстовском муниципальном округе около 25 км трубопроводов магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей. В ближайшее время на Сормовской ТЭЦ планируется ввести в эксплуатацию водогрейный котел мощностью 50 Гкал/ч.

Также в приоритете на этот год – выполнение мероприятий по концессионным соглашениям, которых у компании сегодня 25. Суммарный объем инвестиций по ним -  свыше 110 млрд рублей. 

"Т Плюс" продолжит создание "цифрового теплового узла" в Екатеринбурге, который объединит станции и сети в единый управляемый в режиме реального времени цифровой контур. Для этого на Академической ТЭЦ заработает программный комплекс "цифровая станция". При создании цифрового теплового узла, планируется использование значительной доли собственного ПО (цифровых продуктов), в частности, системы предиктивной диагностики.

"Прошлый отопительный сезон мы завершили, снизив число повреждений на тепловых сетях на 4%. Это результат планомерного увеличения инвестиций и ремонтных работ, а также сотрудничества с региональными властями в сфере развития теплоснабжения. Сейчас главная задача - качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение регионов", - отметил генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов.

В части энергосбытовой деятельности продолжится работа по улучшению клиентских сервисов, совершенствованию системы учета энергии за счет установки "умных счетчиков".

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Теги:
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